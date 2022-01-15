【人道年獎】6位不同界別人士獲人道年獎　包括3位醫生及一位法醫人類學家

▲ 陳詩瓏醫生於2014年加入無國界醫生。

「香港人道年獎2021」今日（15日）公布得獎名單，６位來自不同界別的香港人道年獎得獎者及２位香港人道新力量得獎者，透過實際行動體現人道精神。受疫情影響，頒獎禮首次以網上轉播形式進行。今年的得獎者當中包括3位醫生，以及本港法唯一一位女性法醫人類學家。

香港人道年獎2021得獎者

陳詩瓏醫生－於2014年加入無國界醫生，她深信每個人都應該享有平等機會接受醫療服務，多次遠赴受戰亂影響地區，為有需要人士提供救援。她看到當地人民雖然受到戰火洗禮，但仍然堅強地面對生活，令她更有勇氣和動力持續參與人道救援工作。她相信，即使未能醫治好每位傷者，至少要讓他們感受到生命曾經被重視過。

洪磯正醫生－急症科醫生，亦是香港紅十字會境外志願人道工作義工，曾多次到災區參與救援。他認為青年應多接觸境外公共衞生議題及備災知識，2011年起積極投入有關備災和公共衞生的研究和教育工作，不時帶領醫科學生到境外偏遠或貧窮地區，了解備災的需要及重要性，冀盼減低災害對區內的影響。

李衍蒨女士－法醫人類學家，是香港極少數人、甚至是唯一一位女性從事這項工作。她本著讓骨頭說話，尋回亡者的尊嚴，多次出訪到戰亂或天災的地區，協助處理在亂葬崗、萬人塚中尋找無人認領的骸骨。當中亦曾面對不少困難和壓力令工作受阻，最終透過她的專業知識和努力，事件迎刃而解。

梁國成先生－他是一位體育老師，亦是「希望種子籃球亞洲」創辦人，深信「知識改變命運；運動重燃希望」。他希望讓缺乏資源的兒童，建立正面人生觀，發展潛能，回饋社會。其機構為兒童院舍和基層青少年提供義教籃球、探訪、物資配對和就業轉介等服務，多年來服務人次已接近四萬。

謝美兒博士－「小 BB 安息關注組」創辦人，曾經歷流產使她更關注流產胎埋置問題。她多年來致力向政府爭取撥地給流產胎下葬或撒骨灰，倡議改善流產胎安置和火化等事宜。她同時希望藉以妥善安葬流產胎，減低流產婦女患上情緒病比率，幫助這些父母走出陰霾，忘記傷痛，圓滿心願。

任卓昇醫生－作為眼科醫生，他認為每人都應享有看得見世界的基本權利，不應該受到社會地位、家庭環境或種族等因素所影響。他發起的計劃至今七年，為6至8歲的基層家庭兒童，提供免費和全面的眼科檢查，避免基層家庭父母因缺乏資源，而錯過了為子女治療眼疾的黃金期，現已服務超過三萬個基層家庭。

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香港人道新力量2021得獎者

陳偉文先生－「同行鳥」創辦人，旨在鼓勵情緒病患者走出黑暗。他年幼時患上腦癌，導致右耳失聰、右眼視力不良，亦影響了語言和面部發展，但無阻他為精神或情緒病患者提供適切的援助，並推動社會各界關注精神健康。他期望能舉辦更多分享會，加強精神或情緒病患者之間的聯繫和支援，亦可以讓他們面對面與其他人進行交流。

何惠傑先生—香港紅十字會制服團隊義務領袖，亦是「傑出紅十字青年會員」。作為註冊社工，他工餘時不忘參與前線人道服務，積極投入青年發展工作。2010年，創立「東青」青年小組，鼓勵青年人突破舊有的框框去認識和體驗人道精神，曾帶領青年走遍全港進行「48小時」露宿生活，啟發青年多角度思考弱勢社群的需要。

香港紅十字會副主席曾韻雯讚揚各得獎人無私付出，為人道工作出一分力，又感謝８位得獎人抱著在乎身邊每個人的精神，在城市中的不同角落、為被遺忘的一群伸出援手，讓身處黑暗中的人帶來希望。她又期望得獎人的故事能感染更多人參與人道工作，只要每人都願意多行一步，人道工作就會不斷向前發展。

至於香港人道新力量2021，此獎項旨為嘉許年輕人對人道工作的付出及貢獻，被提名者須為35歲或以下，且持續積極地參與人道救助工作並有所貢獻。

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責任編輯：伍瑋瑋