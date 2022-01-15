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【香港新聞博覽館】鄭寶鴻分享日佔時期香港民生生活　形容「有人將屍體拖回家煮食」

社會 21:22 2022/01/15

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（左起）新聞博覽館副主席陳淑薇與鄭寶鴻及周家建博士討論「日佔時期香港的民生及報業」。

香港新聞博覽館今天（15日）舉行第二場「日佔時期香港的民生及報業」網上講座，香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻講述當時香港市民的生活慘況，形容「有人將屍體拖回家煮食」。另一個嘉賓周家建博士則分享了當年戰俘營內的情況。

香港新聞博覽館舉辦是次網上講座，邀請了香港歷史博物館名譽顧問鄭寶鴻及香港大學中文學院哲學博士周家建分享日本攻佔香港的歷史故事，以及侵略者發動戰爭的可怕。

鄭寶鴻表示，日軍初期實施配米制度，但之後每人每日獲配的大米從「六両四」減至「三両二」，很多市民吃不飽，餓死街頭，甚至有人將屍體拖回家煮食。

他又表示，其後更取消了配給制度，米價又不斷上升。1945年需要300元軍票才可以換到一斤大米，相當於1200元港幣。形容市民在街上遇見日軍，不論遠近都要作九十度鞠躬，否則會被拳打腳踢，甚至招來殺身之禍。他又提到，日佔時期香港的新聞自由受到限制，報業更被迫合併或停刊。

至於周家建分享了當年戰俘營內的情況。他表示當年協助英軍守衛香港的加拿大藉軍人，被關押在戰俘軍營。營內的環境惡劣，令他們百病叢生。他又介紹了當時在北角及深水埗戰俘營內內負責擔住日軍傳譯的一名日藉加拿大人井上加奈雄。他被控襲擊戰俘軍人及虐待被捕市民，在戰後先後面臨軍事及刑事審判，最終被判死刑。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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