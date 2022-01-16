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【劍神奪金】張家朗首奪花劍世盃金牌　「劍神」再創歷史揚威海外

尖子教室 10:47 2022/01/16

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張家朗首奪花劍世界盃巴黎站金牌。

香港「劍神」張家朗再創歷史，去年於東京奥運奪金後，今日（16日）再於花劍世界盃巴黎站勇奪金牌，成為首位贏得男子花劍世界盃冠軍的香港劍手。

「劍神」再創歷史

現年24歲、世界排名第4的張家朗狀態大勇，於64強以15:13戰勝法國劍手Alexandre Ediri，再於32強以「決一劍」險勝韓國劍手Ha Taegyu，16強再乘勝追擊以15:5刺走另一位韓國劍手Kim Dongsu。張家朗愈戰愈勇，在8強賽以15:9戰勝法國劍手Enzo Lefort，再於在4強賽以15:4擊退世界一哥Alessio Foconi。

他在4強賽後休息僅半小時，便與世界排名58的意大利劍手Edoardo Luperi對賽。張家朗甫開局便取得6:1領先優勢，最後以15:12勝出比賽，歷史性奪金，成為首位贏得男子花劍世界盃冠軍的香港劍手。

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蔡俊彥8強止步

同樣代表香港出戰、世界排名11位的蔡俊彥，在16強以15：11勇挫意大利隊劍手，8強遇上世界一哥Alessio Foconi，曾一度領先10:4，之後卻兩度犯規被罰紅牌，終在「決一劍」中以14:15落敗，未能晉級4強。

在個人賽完成之後，周日將設團體賽事，現時世界排名第4位的香港男子花劍隊將再度上場，力爭獎牌。

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責任編輯︰王明芳

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