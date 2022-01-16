【女團COLLAR】《Call My Name!》MV輕易破百萬點擊　COLLAR送禮經理人Wing感謝幕後

▲ COLLAR的出道作《Call My Name!》MV至今已破一百萬點擊率。

經ViuTV選秀節目《全民造星IV》而誕生的女團COLLAR，於1月12日正式出道，成員包括隊長阿Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、Ivy So（蘇雅琳）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）及Sumling（李芯駖）。

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戴穎感謝製作團隊

COLLAR的首支團歌《Call My Name!》在1月13日於YouTuube上架，在昨晚（1月15日）已輕易破100萬點擊率，可見COLLAR於出道短短幾天已躍升成為超人氣女團，大受網民歡迎。

作為COLLAR經理人的戴穎（Wing）明白MV的成功不只單靠幕前，因此在昨晚於個人社交平台連發限時動態，感謝一眾《Call My Name!》MV的幕後工作人員，並呼籲人家用心去留意每一位的名字。

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此外，COLLAR亦十分識做，為答謝一眾粉絲的支持，決定推出有獎遊戲，並由成員親自選出8份出色作品，向8位粉絲送出一套簽名Postcard。

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