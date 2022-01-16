【防疫規例】警搗破觀塘及油麻地涉違規派對房間　2負責人被捕票控42顧客

▲ 突擊巡查懷疑違規經營的派對房間。（警方提供）

警方今日（16日）表示，昨晚搗破在油麻地及觀塘多間派對房間，拘捕2名負責人，及向42名顧客發出定額罰款通知書。

觀塘警區特遣隊昨晚突擊搜查觀塘10間派對房間，發現在敬業街65-67號一所派對房間懷疑正在違規營業，派對房間內5男4女，共9名顧客，年齡介乎25至34歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向9人發出定額罰款通知書。另外，一名31歲姓鄭女負責人則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，她現正被扣留調查。

另外，西九龍總區反三合會行動組經，聯同油尖警區及旺角警區反三合會行動組人員，昨晚突擊巡查油麻地吳松街一個單位，搗破一個懷疑違規經營的派對房間，拘捕一名48歲姓周本地女負責人，在場的30男3女，年齡介乎28至63歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



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責任編輯：余思嵐