【第五波疫情】陳肇始指是否放寬防疫限制須考慮整體疫情　透露將推手機應用程式供業界檢查「針卡」

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

政府宣布延長社交距離措施至農曆大年初三，期間大型活動亦取消，年宵花市等新春活動受影響（詳情即看【下一頁】）。食物及衞生局局長陳肇始表示，延長社交距離措施14天為一個謹慎起見，指若未來兩周疫情發展較上周五好，大年初四才有望逐步放寬防疫限制，又透露政府資訊科技辦公室將推出檢查「針卡」的手機應用程式供業界使用，正研究顯示的資料要否包括接種者樣貌等。

陳肇始在一個電視節目中提到，現時的疫情未完全受控，且多個指標反映社區仍有傳播鏈，強調延長14天是一個謹慎起見，加上Omicron變種病毒的傳染力很強且很快，希望14天內可以切斷傳播鏈，令到通關有望：

我們都不希望如果是（延長）7天，到第7天的時候，市民會失望。

行政長官林鄭月娥早前提到，當新年過後，大年初四起，除非疫情出現明顯逆轉，否則會逐步放寬表列處所包括美容院等。陳解釋指現時的疫情未完全受控，本港嚴僅的外防輸入措施、實施強制檢疫及檢測等，有關手段是為了切斷傳播鏈，若未來兩周疫情發展較上周五好，大年初四才有望逐步放寬防疫限制，另須視乎多個指標：

若未來一段時間發現，多個指標包括病毒即時繁殖率、確診的數目、是否出現源頭不明個案或個案追蹤的情況、會否出現垂直傳播等，都顯示疫情已經受控，當局有信心確診數字不會反彈，才可以放寬。

她稱明白到食肆期盼重開晚市，強調當局若在大年初四放寬社交距離措施，則必須要以疫苗氣泡為基礎，而政府資訊科技辦公室正密鑼緊鼓推出檢查「針卡」的手機應用程式供業界使用，正研究顯示的資料要否包括接種者樣貌等。

她強調疫苗氣泡可以令市民安心，因其可保護自己一旦受到感染時，可以沒有重症，也可減低死亡的風險，其病毒量及傳播力也會減低，強調是否放寬須考慮整體的疫情，而整體的疫苗接種率也是一個關鍵。

我們也要考慮整體的疫情，包括社區會否再出現傳播鏈，加上市民在食肆進食要除下口罩，有一定的風險，所以要多方面的配合，而整體的疫苗接種率也是一個關鍵。

至於近日因應屯門區出現傳播鏈，區內多個檢測站大排長龍。陳肇始表示，在當局過去兩年的抗疫過程中，已汲取很多經驗，也作出不少改善，包括在檢疫設施、打針能力上也大大提升，惟坦言在每次面對新的變種病毒時也是一個挑戰，強調在面對Omicron變種病毒時，當局所實行的措施一定要「快」，但當「快」的時候就會有一些挑戰，包括需要更多人手做檢測、打針等，當局已聯絡多間大學的醫護學生作協助。

她又希望市民對於現階段的不便可以予以包容的心：

未來我們會在檢測站及檢測量都會盡力，但都希望市民以包容，我們所做的事都是希望可以盡快阻截Omicron變種病毒，令到大家在一段短的時間後，生活就可以恢復，所以現階段的一些不便，希望大家可以配合、包容和忍受一下。

另外，當局早前延長禁止8個國家民航客機抵港至2月4日，包括澳洲、加拿大、英國、美國等（即看：下一頁）。陳肇始表示，有關措施是因應當地的疫情比較嚴峻，而且很多人會從上述8國返港，令本港的外防輸入有一定壓力，加上社區出現傳播鏈，當局會繼續作評估及監察，了解是否需要再延長，認為現時討論是言之尚早。

至於第五波的疫情是因應港府豁免貨機機組人員抵港後檢疫，令有關人員不遵守規定而出現社區傳播。陳肇始稱相信為確保風險可控，機組人員日後或須在抵港後檢疫一段時間，至於多少天就視乎情況。

我相信這是基本，都是為了保障大家，我想是全社會的安全，當然亦都明白，是需要有市民所要用的貨品，和整體經濟生活所需的一個平衡，但是一段檢疫的時間，這都是必須的。

在通關方面，她認為要全港市民共同努力，達至動態清零，避免Omicron進入社區及在社區內擴散，而市民也須盡快打針及做檢測，減少外出也可以令本港盡快控制疫情。

如果可以盡快「清零」，變相可以恢復通關的條件，繼而做到通關有望。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：郭詩詩