【聲夢傳奇】炎明熹姚焯菲發文感謝支持　Gigi+Chantel承諾未來更加努力

▲ 炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）發文答謝大家。

炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）參加TVB選秀節目《聲夢傳奇》後成為歌手，並與同屬《聲夢傳奇》學員其年齡相近的鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成女團After Class，並齊被封為聲夢四小花。

分別推出個人單曲的炎明熹和姚焯菲，早前於樂壇頒獎禮上獲得新人獎，Gigi和Chantel在昨晚分別於個人社交平台發表得獎感言，並承諾會做得更好。

【聲夢傳奇x青春本我】Chantel表白慘食檸檬大受打撃 姚焯菲推出新歌《靈魂伴侶》

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

炎明熹感激前輩教導

當中，Gigi於社交平台寫道：

你好， 很久沒有見， 真的很感激所有人，我一直跟自己說保持初心，順其自然。🎋 2022年了，我從沒想過可以出現在大家面前，以及做自己喜歡的東西並且可分享給大家。 到現在都覺得很奇妙，每樣東西都順其自然發生了，翻看手機內的相簿，看見自己在慢慢的成長，漸漸的改變都挺不可思議的。 之前都是只有家人朋友支持我，到現在開始累積自己的粉絲，你們風雨不改都在背後默默幫助我撐我，我知道的，蟹🦀️Gi 炎粉們，我的小火苗🔥 @yiminghay_fansclub @Gi炎粉 在🫀中 還要感激各位前輩們毫不吝嗇教導我，分享你們的經驗🙏🏻

【聲夢傳奇x青春本我】詹天文大騷高音唱功 Gigi+Chantel結成火星聯盟

然後她諾會繼續努力：

這個帖文我想了很久…… 真的不知道寫什麼好……hh （請大家想像一個很認真的語氣） 之前說過，拿到這兩個獎項並不是我自己一個人的，這是大家共同努力所得來，往後我會繼續去堅持我自己所堅持的東西，像堅果一樣，堅毅不屈，就算遇到挫折，即使冚破了少少皮，也不要緊，我仍會堅強。

此外，GiGI又感謝商台、監製、作曲、作詞、編曲、導演，並謂：「這首歌對我來說是一個很好的挑戰，也是個轉捩點，希望往後可以繼續再唱更多好歌給大家。💜多謝你們💜」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

姚焯菲感幸運

至於「國民初戀」Chantel於社交平台發帖文稱：

睇返上一年真係好難忘，原先只係因為鍾意唱歌而參加比賽，估唔到好幸運可以嘗試唔同嘅演出，仲有大型演唱會，同個人及組合單曲。到年底及今年年頭有新人獎，真係無諗過。 2022年有好開始，多謝商台 @cr881903 比我嘅生力軍銅獎，仲有好開心有份參加聲夢維港Party Together嘅演唱會添！ 頒獎禮太緊張唔記得多要多謝番我第一首單曲《原來談戀愛是這麼一回事》嘅曲編監Cousin Fung @cousinfung ，詞 陳耀森 @yiusumlyrics ，監製Edward Chan @edwardchan_emp ，多謝你地！

最新影片：按子女個性「對症下藥」培養興趣 中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

同時，她不忘感激粉絲支持：

仲有小菲象，一路咁支持我同鼓勵我，我知道你地都好忙，多謝你地呀！ 同埋仲有經理人團隊對我嘅照顧，辛苦你地喇！

她特別鳴謝於1月1日活動上幫忙她的設計師Tomas Chan以及團隊，包括髮型、化妝及攝影，並表示：「好靚，我好鍾意，多謝你地呀！」她承諾：「今年我會更加努力，希望仍然可以維持學業同唱歌平衡啦！♥️」