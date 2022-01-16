【起動九龍東】九龍東新增或翻新逾17公頃公共休憩空間　冀未來媲美中環核心商業區

▲ 發展局局長黃偉綸（左）和常任秘書長（工務）劉俊傑（右）在起動九龍東專員張綺薇（中）陪同下，到觀塘駿業街InPark，了解在優化九龍東公共休憩空間方面的工作。（網誌圖片）

發展局局長黃偉綸今日（16日）發表網誌，介紹起動九龍東辦事處在優化區內公共休憩空間方面的工作。自2012年起，九龍東已有61個私人商業發展項目完成，區內商業總樓面面積增加了七成至現時約290萬平方米，連同正在興建或已取得有關許可的項目，面積會達至約390萬平方米。當一些規劃中的項目亦發展完成後，九龍東的商業規模將可媲美中環核心商業區。

黃偉綸在網誌中引述起動九龍東專員張綺薇指，自起動九龍東辦事處2012年成立至今，在九龍東新增或翻新了逾17公頃公共休憩空間，面積接近一個維園，當中包括較早完成的觀塘海濱花園，共900多米長的海濱休憩空間，活化並提升了觀塘海旁的面貌，還有觀塘繞道下的「反轉天橋底」創意藝術文化用地 ，而近期落成的項目則有InPARK、翠屏河花園、海濱道公園、啟德空中花園等。

未來，多個休憩空間項目將相繼落成，包括改善臨華街遊樂場，增加綠化覆蓋率，並提升休憩設施；活化觀塘敬業街明渠，變身「翠屏河」；以及正在推展的新蒲崗四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場工程計劃和彩虹道遊樂場及體育館（包括彩虹道街市）重建項目，在改善康體設施之餘，結合其他用途，滿足社區的需要；另外還有啟德跑道公園興建及改善工程等。

黃偉綸又提及上月初曾與發展局常任秘書長（工務）劉俊傑到觀塘駿業街InPARK視察。他表示，經過兩期的改善工程，駿業街遊樂場由一個硬地球場，變身為以工業文化為主題的公園，中央有大草坪，亦設有休憩區和供表演及展覽的多用途場地，另有7組以九龍東昔日的工業（如製衣及成衣、玩具、電子、鐘錶等）為題的藝術裝置。他續指，公園亦設有籃球場，上班一族放工後，甚或午飯時段，可落場打球，非常方便。

九龍東另一個休憩空間是去年年中完成改善工程，並於去年8月下旬重新開放的觀塘海濱道公園。張綺薇說，公園面積約9,300平方米，坐落觀塘商貿區中心地帶，是茂密商廈中難得的一片廣闊空間。園內有市民喜愛的大草地、園景區，亦設有五人足球場、一個有蓋的多用途空間等，在晚間特定時間，安裝於多用途空間的天花燈光系統會有仿星空的互動燈效。該項目最近更獲得香港園境師學會的獎項。

另外，在啟德機場舊址部分，沿舊機場跑道中軸線興建的啟德空中花園，已於去年5月開放。啟德跑道公園的大草坪讓市民可近距離欣賞維港海景，亦展出了飛行服務隊退役的「捷流41」定翼機，配合公園的航空主題。未來啟德跑道公園會加推吸引市民大眾使用的設施，如空中吊索及充滿歷奇體驗的兒童遊樂設施。

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責任編輯：黃穎津