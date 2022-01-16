  • 20°C
香港時間 : 2022116日 (週日) 13:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛樂喜事】陳嘉寶誕第三位千金　Anjaylia宣布封肚不再生：理想達到嘞！

娛樂 12:41 2022/01/16

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

陳嘉寶第三度做媽媽。

2022年首位星B誕生嘞！陳嘉寶（Anjaylia）月初順利生產再添一女，誕下第三位千金，母女平安！陳嘉寶的預產期本來於去年年尾，但B女十分「識做」，讓Anjaylia可以歡度完聖誕及元旦才出世，結果「逾期居留」至月初出生。

BB出生時重7.2磅，並已取名為Azaliah。在誕下B女的一刻，Anjaylia非常感動：「好感動呀，尤其係醫生將一出嚟嘅BB即刻擺喺我心口俾我抱咗好耐，之前兩個女都冇比我抱咁耐。啱啱上一刻明明喺個肚入面，突然之間就出咗嚟擺喺心口上面，感覺好神奇。」

【星級媽咪】陳嘉寶陀B持續運動做弗爆媽咪　為人母後自覺戲路更廣：人生觀豐盛了

陳嘉寶誕下B女Azaliah。

解釋英文名字意思

英文名字Azaliah的由來，是Anjaylia與丈夫黃頌祈（Epaphras）深思熟慮、從聖經中找出來，Anjaylia說：「英文名『Azaliah』係喺聖經入面搵嘅，我知道實會畀人話我哋幫囡囡改嘅名都好難讀，哈哈！」

她解釋：「呢個係一個傳統，因為先生近五代都係基督徒，呢幾代都係會喺聖經裏面搵英文名，我哋都要跟返傳統，其實都搵咗幾個月，搞咗好耐。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

她繼續詳細解釋稱：「頭兩個女嘅名Hosanna同Eliana都係有意思嘅，Hosanna嘅意思係asking for God、Eliana嘅意思係God had answered，我想將呢個故事延續落去，Azaliah嘅意思係God has reserved，都有一系列有意思嘅，Azaliah同我個名讀音都好似，就當係送畀自己嘅禮物。」

至於B女的中文名，Anjaylia就交由爺爺及嫲嫲負責改：「中文名都係想向長輩致敬。」

最新影片：按子女個性「對症下藥」培養興趣　中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

封肚不再生

而兩位姊姊第一眼看到妹妹Azaliah，各有不同反應，Anjaylia說：「佢哋好鍾意BB。大女完全冇呷醋，自己會同我哋講話『我好鍾意Azaliah』；細囡成日想摸佢，不過有少少呷醋，有陣時見我抱BB都會埋嚟叫我抱。」

現年32歲的Anjaylia已為三女之母，Anjaylia亦宣布封肚了！而現在要好好坐月的她表示：「啱啱播緊有份參與ViuTV嘅《IT狗》，等坐月嘅時候可睇吓劇輕鬆吓，好開心呀！」

至於對於女兒的期望，她表示最緊要是她們都健健康康、開心平安：「我同先生意向一致，生仔生女都冇所謂，我已經完成一個壯舉，我同先生最大嘅目標係希望有三個小朋友、年紀近啲嘅，可以一齊成長係好開心嘅事，大女同二女一齊玩，大女會識得保護妹妹，二女學嘢都會學得好快，呢個策略成功！哈哈！」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

丈夫享受「被女圍」

正所謂三個女人一個墟，想不到Epaphras卻2十分享受，Anjaylia說：「又多一個女圍住，佢好唔得閒嘞，我冇乜事就去出先，佢搞掂晒！哈哈！諗返起老公一知道係女嘅時候，就開咗支靚酒，仲請朋友食飯慶祝，而家生完三個，理想達到嘞！」

而Anjaylia與老公也保留傳統，每個孩子總會訂製一張被子給女兒作禮物，Azaliah同樣擁有父母送給她的這份傳統小心意，希望女兒平安健康。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

此外，早前Anjaylia的一班好友為她舉行gender reveal party。

她笑說：「好開心！因為我超級懶，baby shower都唔想搞，亦唔想朋友破費，只係希望可以同一班好close嘅朋友傾吓偈，食餐飯開心一吓，點知一班朋友就幫我安排好呢個party，最好笑係其實自己同老公、一班朋友一早已經知道BB性別，但大家為幫我一嘗心願，畀機會我篤波波（揭露BB性別的儀式），過一過癮，真係好sweet。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星級媽咪】陳嘉寶陀B持續運動做弗爆媽咪　為人母後自覺戲路更廣：人生觀豐盛了
14:44 2021/10/17
【星級媽咪】陳嘉寶陀B持續運動做弗爆媽咪　為人母後自覺戲路更廣：人生觀豐盛了
【萬千星輝頒獎禮】陳自瑤由青春少女到自信靚媽　Yoyo新目標：向最佳女主角進發
12:03 2022/01/03
【萬千星輝頒獎禮】陳自瑤由青春少女到自信靚媽　Yoyo新目標：向最佳女主角進發
【十月初五的月光】姚嘉妮演霸氣熟女受讚　兩孩靚媽3招維持完美身材
18:07 2021/11/26
【十月初五的月光】姚嘉妮演霸氣熟女受讚　兩孩靚媽3招維持完美身材

你可能感興趣

【星級媽咪】陳嘉寶陀B持續運動做弗爆媽咪　為人母後自覺戲路更廣：人生觀豐盛了
14:44 2021/10/17
【星級媽咪】陳嘉寶陀B持續運動做弗爆媽咪　為人母後自覺戲路更廣：人生觀豐盛了
【萬千星輝頒獎禮】陳自瑤由青春少女到自信靚媽　Yoyo新目標：向最佳女主角進發
12:03 2022/01/03
【萬千星輝頒獎禮】陳自瑤由青春少女到自信靚媽　Yoyo新目標：向最佳女主角進發
【十月初五的月光】姚嘉妮演霸氣熟女受讚　兩孩靚媽3招維持完美身材
18:07 2021/11/26
【十月初五的月光】姚嘉妮演霸氣熟女受讚　兩孩靚媽3招維持完美身材
陳嘉寶 娛樂人物職業 家庭關係 爸媽心聲 夫妻之道 演員 ViuTV

最高瀏覽

【李嘉欣入院】大美人李嘉欣突然入醫院　感謝醫護人員：執返條命
15:56 2022/01/15
【李嘉欣入院】大美人李嘉欣突然入醫院　感謝醫護人員：執返條命
【李嘉欣入院】51歲李嘉欣解釋入院原因　與死神搏鬥48小時：活著就是勝利
17:49 2022/01/15
【李嘉欣入院】51歲李嘉欣解釋入院原因　與死神搏鬥48小時：活著就是勝利
【過度溺愛】女巨嬰「癱瘓」20年靠家人照顧　姊見詭異人影裝監視器拆穿真相
13:40 2022/01/15
【過度溺愛】女巨嬰「癱瘓」20年靠家人照顧　姊見詭異人影裝監視器拆穿真相