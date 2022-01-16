【娛樂喜事】陳嘉寶誕第三位千金　Anjaylia宣布封肚不再生：理想達到嘞！

▲ 陳嘉寶第三度做媽媽。

2022年首位星B誕生嘞！陳嘉寶（Anjaylia）月初順利生產再添一女，誕下第三位千金，母女平安！陳嘉寶的預產期本來於去年年尾，但B女十分「識做」，讓Anjaylia可以歡度完聖誕及元旦才出世，結果「逾期居留」至月初出生。

BB出生時重7.2磅，並已取名為Azaliah。在誕下B女的一刻，Anjaylia非常感動：「好感動呀，尤其係醫生將一出嚟嘅BB即刻擺喺我心口俾我抱咗好耐，之前兩個女都冇比我抱咁耐。啱啱上一刻明明喺個肚入面，突然之間就出咗嚟擺喺心口上面，感覺好神奇。」

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▲ 陳嘉寶誕下B女Azaliah。

解釋英文名字意思

英文名字Azaliah的由來，是Anjaylia與丈夫黃頌祈（Epaphras）深思熟慮、從聖經中找出來，Anjaylia說：「英文名『Azaliah』係喺聖經入面搵嘅，我知道實會畀人話我哋幫囡囡改嘅名都好難讀，哈哈！」

她解釋：「呢個係一個傳統，因為先生近五代都係基督徒，呢幾代都係會喺聖經裏面搵英文名，我哋都要跟返傳統，其實都搵咗幾個月，搞咗好耐。」

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她繼續詳細解釋稱：「頭兩個女嘅名Hosanna同Eliana都係有意思嘅，Hosanna嘅意思係asking for God、Eliana嘅意思係God had answered，我想將呢個故事延續落去，Azaliah嘅意思係God has reserved，都有一系列有意思嘅，Azaliah同我個名讀音都好似，就當係送畀自己嘅禮物。」

至於B女的中文名，Anjaylia就交由爺爺及嫲嫲負責改：「中文名都係想向長輩致敬。」

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封肚不再生

而兩位姊姊第一眼看到妹妹Azaliah，各有不同反應，Anjaylia說：「佢哋好鍾意BB。大女完全冇呷醋，自己會同我哋講話『我好鍾意Azaliah』；細囡成日想摸佢，不過有少少呷醋，有陣時見我抱BB都會埋嚟叫我抱。」

現年32歲的Anjaylia已為三女之母，Anjaylia亦宣布封肚了！而現在要好好坐月的她表示：「啱啱播緊有份參與ViuTV嘅《IT狗》，等坐月嘅時候可睇吓劇輕鬆吓，好開心呀！」

至於對於女兒的期望，她表示最緊要是她們都健健康康、開心平安：「我同先生意向一致，生仔生女都冇所謂，我已經完成一個壯舉，我同先生最大嘅目標係希望有三個小朋友、年紀近啲嘅，可以一齊成長係好開心嘅事，大女同二女一齊玩，大女會識得保護妹妹，二女學嘢都會學得好快，呢個策略成功！哈哈！」

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丈夫享受「被女圍」

正所謂三個女人一個墟，想不到Epaphras卻2十分享受，Anjaylia說：「又多一個女圍住，佢好唔得閒嘞，我冇乜事就去出先，佢搞掂晒！哈哈！諗返起老公一知道係女嘅時候，就開咗支靚酒，仲請朋友食飯慶祝，而家生完三個，理想達到嘞！」

而Anjaylia與老公也保留傳統，每個孩子總會訂製一張被子給女兒作禮物，Azaliah同樣擁有父母送給她的這份傳統小心意，希望女兒平安健康。

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此外，早前Anjaylia的一班好友為她舉行gender reveal party。

她笑說：「好開心！因為我超級懶，baby shower都唔想搞，亦唔想朋友破費，只係希望可以同一班好close嘅朋友傾吓偈，食餐飯開心一吓，點知一班朋友就幫我安排好呢個party，最好笑係其實自己同老公、一班朋友一早已經知道BB性別，但大家為幫我一嘗心願，畀機會我篤波波（揭露BB性別的儀式），過一過癮，真係好sweet。」