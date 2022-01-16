【校園斬人】日本17歲少年學業欠佳欲尋死　闖東京大學考場隨機斬傷3人

▲ 日本17歲少年供稱因為學業欠佳，闖入東京大學考場隨機斬傷3人，並打算自殺。

日本東京大學發生隨機斬人案！一名17歲少年昨（15日）持刀闖入東大的入學試考場，最少斬傷3人，警方接報到場後，以殺人未遂罪當場拘捕少年。警方證實少年並非考生，是名古屋市的高中2年級學生，他供稱自己因學業欠佳而犯案，之後打算尋死。

綜合日本傳媒報道，日本國立大學入學考試中心及東京都警察廳表示，事發於昨日早上約8時半，位於東京文京區的東京大學正準備入學考試，期間發生斬人事件，一名70多歲男子、以及18歲一男一女應考高中生被類似菜刀的銳物斬傷背部，男學生負傷到附近警崗報案。

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原打算犯案後自殺

被指第一個遭斬傷的老翁傷勢嚴重，送院後情況惡化，正接受手術；另外兩名考生的傷勢較輕。

警方接報到場後，當場拘捕身穿校服的17歲兇徒，證實他是名古屋的高中二年級生，並非應屆入學試考生，不認識案中傷者。

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兇徒承認斬人，並坦言行兇動機是「因為學習成績欠佳，想犯案後自殺」，而犯案用的刀長約15厘米，他供稱是從家中攜出。

行兇前疑在東大地鐵站縱火

他又自爆在持刀行兇前，曾在東京大學附近的地鐵站縱火。而東京地鐵表示，當日早上約8時半，在南北線東大前站出閘口附近，確實發生起火事件，一名黑衣男子將疑似著火木片扔在地上，隨後從1號出口逃走，車站職員隨即滅火，未有影響列車運行。

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東京消防廳當時亦接報到場，並指該地鐵站曾發生可疑火警。警方正調查起火事件，是否與涉斬人的少年有關。

日本於15、16日舉行為期兩天的全國大學升學共通考試，今年共有約53萬人應考，事發的東大試場約有3,700名學生應考，而昨日考試於早上9時半如期舉行。有東大學生表示，想不到在入學考試這種日子發生襲擊事件，難以想像在自己身上發生。

而日本國家大學入學考試中心促請各大學試場應加強安全措施，並會安排受傷的考生在兩周後補考，如果還是無法應考，會再研究如何應對。

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責任編輯︰王明芳