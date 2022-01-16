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【香港劍神】林鄭祝賀張家朗花劍世界盃巴黎站封王　冀下屆政府成立文化體育及旅遊局

社會 12:38 2022/01/16

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特首林鄭月娥祝賀張家朗花劍世界盃巴黎站封王。（社交網頁圖片）

香港「劍神」張家朗在東京奧運為香港歷史性奪得金牌後，他在男子花劍世界盃巴黎站再下一城，以15:12擊敗意大利劍手奪冠，成為第一位贏得男子花劍世界盃冠軍的香港劍手。（詳情即看：【下一頁】）特首林鄭月娥祝賀張家朗以及他的教練團隊為港爭光，期望下屆政府成立文化體育及旅遊局，全力統籌和推動有關的工作。

特首林鄭月娥今早（16日）在個人社交網頁，向在花劍世界盃巴黎站封王的張家朗和他的教練團隊表示衷心祝賀，指其「為港爭光」：

據賽事報道，他今次過關斬將，贏得利落，表現出充分的自信。

她又說，自從香港運動員在東奥取得歷史性的佳績後，本港運動員在多個單項的世界及亞洲賽中，亦繼續發光發熱，包括游泳的何詩蓓、羽毛球的「鄧謝配」、空手道的劉慕裳、室內賽艇的陳至鋒等。她深信香港體壇仍蓄勢待發，特區政府會與新一屆立法會，特別是代表體育界的霍啟剛議員，加強溝通和合作，支持運動員的專業發展，並開展體育科技應用和配合啟德體育園區落成的產業發展。

我期望下屆政府可採納本屆政府建議的政府架構改組，成立文化體育及旅遊局，全力統籌和推動有關的工作。

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責任編輯：郭詩詩
 

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