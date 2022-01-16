【悔婚新郎】新娘扭腰跳性感舞挑逗愛人　新郎嫌唔正經一掌推開：不娶了

▲ 內地一位新娘跳性感舞挑逗愛人，遭對方嫌棄。

一段婚姻竟因舞蹈而毁？內地江蘇一位新娘，在婚禮上跳性感舞挑逗愛人，豈料新郎看後卻感不悅，懷疑對方曾在夜店工作，當場黑面並一掌推開她，怒罵「不娶了！」。新郎事後要求女方退回38萬人民幣（約47萬港元）聘禮。

綜合內媒報導，江蘇一位新娘滿心期待出嫁，特意在婚禮上準備一段性感舞蹈，在眾人面前挑逗愛人。從影片可見，新娘奮力展現舞姿，將雙手搭上新郎肩上，扭腰搖擺，又不時對他「放電」，勾引對方。面對新娘的攻勢，新郎卻一臉不悅，突出手推倒她，大吼「不娶了！」，又指「還我38萬聘禮錢」。

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懷疑新娘曾在夜店工作

在場親友無不感驚訝，有人勸新郎不要衝動，認為新娘沒有做錯甚麼。新郎氣憤地反駁，「她如此熟悉這種舞，我就知道她以前做甚麼。這種舞夜店女子經常跳，她選在這個日子跳這種舞，我臉都被她丟盡了。叫她找別人去，別找我」。事後有新郎的朋友透露，新郎早已懷疑未婚妻曾在夜店工作，看見她跳性感舞時，似是「證實」自己的想法，才會突然發難。

事件在內地社交媒體引起討論，網民反應兩極，有網民認為新郎太過分，「過男人情商太低了吧！」、「新郎下手太重了」、「他知道夜店女子怎樣跳舞，估計以前也常去」。有網民則認為新娘有問題，「新娘還是穩重點吧……」、「這一撩暴露了新娘的職業」。

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責任編輯︰王明芳