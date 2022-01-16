【青春不要臉】陳嘉輝耐心教導余德丞演戲　神還原「五虎將」劉德華心口碎大石

▲ 《青春不要臉》

TVB金牌監製潘嘉德與製作《香港愛情故事》為人熟悉的林肯聯合監製青春喜劇《青春不要臉》，將接棒《異搜店》於明晚（1月17日）首播。

以80年代年青人在電視台追夢為故事的《青春不要臉》，演員包括：余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢、戴耀明、譚玉瑛、李家鼎、江欣燕、黎燕珊、陳嘉輝及鄧智堅等。

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前輩提攜後輩

監製之一的林肯接受訪問時曾透露，是次拍攝除選用了大量不同種類的影片，將80年代情懷重現觀眾眼前外，亦希望透過年青演員與昔日前輩的合成「對手戲」，向當年的前輩致敬，並希望能帶出「傳承」的意義。

除透過CG特效讓新舊演員「打成一片」，拍攝期間劇中的前輩演員對新進後輩亦是照顧有加，除了劇內劇外都對年青演員「視如己出」，更不時大方分享演戲秘訣，望能提攜更多有潛力新晉後輩。

其中一幕，陳嘉輝親授余德丞（Dickson）如何喊得更有層次的場面，更連監製之一的林肯，在旁看著聽著也為之動容。

▲ 陳嘉輝與余德丞在《青春不要臉》合演父子。

嘉輝向德丞講解劇本

當日拍攝場口講述余德丞飾演的「追星族」柳德榮，為了錄影機續租問題向家人大吵大鬧，之後德榮得悉父親柳福（陳嘉輝飾）原來苦陷財困，就在受到衝擊的同時，柳福再一臉慈愛地拿出80元予德榮續租，大感內疚的德榮即時崩潰暴走。

由於要在很短時間演繹極複雜的情緒，Dickson反覆做了數次卻仍未能達到導演及監製要求。正在雙方陷入樽頸之際，陳嘉輝主動向Dickson講解劇本，並聲淚俱下親作示範：「原本你吸完一大啖氣，諗住去幫吓老竇，咁大個仔都冇主動幫過手。」

嘉輝進一步分析稱：「你先要明白點解要嚟呢度搵你老豆先，之後到我攞錢出嚟，你唔係直接想抗拒，係感受到爸爸對你嘅愛，因為依家嗰80蚊對你老豆好緊要，你嘅感動係要湧出嚟，但同時又要撳住，因為唔想老豆擔心。」

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余德丞獲益良多

嘉輝又提醒Dickson不用心急將情緒「晒冷」：「唔使帶咁多嘢，如果你帶得多，會變咗同後面變化唔大，呢場戲其實好難做，有成九個變化，呢個變化你做到出嚟，人哋就會覺得你做戲做得好。」

邊講邊哭紅了眼的嘉輝，令現場工作人員均大為感動，監製林肯亦笑言獲益良多：「佢真係講得好好，資深演員係好珍貴嘅寶藏。」

Dickson事後受訪時亦笑指自己當時確是被嘉輝哥深深打動：「我記得當時我聽住佢講同做，係起晒雞皮同有想喊嘅衝動。佢講緊嗰段戲時，我嘅內心係有被觸動嘅感覺，嘉輝哥真係好犀利。」

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重現五虎將經典

另外，Dickson早前上載了拍攝「心口碎大石」經典場面的拍攝花絮照，躺在綠幕前的Dickson心口頂著兩塊大石，照片右前方的攝影機鏡頭內，則是劉德華當年在籌款節目中的經典相關片段。

其實這經典演出是在1983年《星光熠熠勁爭輝》內，其中一個名為《飛躍翻騰五虎將》的環節內，由苗僑偉、湯鎮業、黃日華、劉德華、梁朝偉這5位當受大台力捧小生表演雜技，當中劉德華表演「心口碎大石」，成為一時熱話。

▲ 余德丞所穿就是劉德華當年著過的戰衣。

照片所見，《青春不要臉》為還原當年經典，劇組拍攝角度及細節跟到足一足，而整張照片最吸睛的地方，則是一隻「奇怪的綠手」。Dickson亦忍不住留言搞笑謂：「點解會有隻綠色手？」

同時，據知為讓觀眾看得更投入，劇組更大費周章，找來劉德華當年心口碎大石戰衣給Dickson穿上，十分有誠意。