【星二代尖子】郭可盈林文龍女兒12歲生日　Tania讀蔡繼有中一稱中文科成績最好

▲ 郭可盈林文龍的女兒林天若12歲生日，解答網民提問時透露自己的中文科成績最好。

52歲郭可盈與54歲林文龍即將踏入結婚18年，寶貝女林天若（Tania）亦已12歲生日，Tania近日在IG分享與父母的慶生照，又與網民玩生日「你問我答」，就讀保良局蔡繼有學校中一的Tania透露，自己中文科成績最好，但暫未有去外國升學的打算。

Tania於1月14日踏入12歲生日，她分享了一家三口在西貢獨立屋慶祝的照片，室外有戶外大花園，簡單以燈飾佈置好有氣氛。屋內則放有其英文名縮寫「TL」的花燈作簡單擺設，已長得亭亭玉立的Tania在旁捧着蛋糕拍照，樣貌標緻少女味濃，她在IG留言寫道︰

過咗一個round嘅牛年啦～Finally 12 eeek！Thank you all for the birthday wishesss！（12歲了，多謝大家的生日祝福）

▲ 一家三口在西貢獨立屋慶祝生日，室外有戶外大花園，簡單以燈飾佈置好有氣氛。（IG圖片）

而父母郭可盈和林文龍都有留言祝福愛女，郭可盈寫道︰「我的親親親親愛，祝生日大快樂！最緊要健康平安！幸福開心！感恩！」林文龍則表示：「我最愛的寶貝女兒，爸爸祝願你天天開心️，永遠快樂，身體健康，生日快樂！」

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Tania又趁生日與網民玩「你問我答」，解答了網民不少問題，其中她被問到曾否希望擁有弟妹，她坦言︰「曾經有想過要」；Tania又大方回答學業問題，她自言中文科成績最好，但未有打算去外國升學。她又分享在媽媽郭可盈眾多演出作品中，最喜歡TVB電視劇集《十兄弟》。

Tania於今個學年在名校保良局蔡繼有學校原校升中一，品學兼優的她更獲選為班長。去年她在小六畢業禮上，奪得中文科傑出表現獎狀，更是連續3年奪得學科冠軍，她感謝校長和老師們的悉心教導。

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讚蔡繼有「全人教育」教學理念

郭可盈欣賞蔡繼有的「全人教育」教學理念，並讚女兒找到最理想的求學方式，她嚮往學習、從多角度觀點與實踐，郭可盈希望女兒繼續家庭座右銘「Work Hard，Play Hard！」

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郭可盈從小悉心栽培女兒，早年安排女兒同時就讀2間幼稚園，分別為基督堂幼稚園（CCKG）和St. Catherine's國際英文幼稚園，分上下午班返學，訓練得Tania品學兼優，亦讀得開心，粉碎了外界批評郭可盈是虎媽的言論。

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不設精英班沒有定期測驗默書

到小學階段，郭可盈安排女兒入讀一條龍私立名校保良局蔡繼有學校，該校提供1至12年級（小一至中六）的雙語教育，首5年是小學課程，6年級開始是中學課程，3年初中採用校本課程，高中則提供兩年國際普通中學教育教育文憑課程（IGCSE）及兩年國際文憑預科課程（IBDP）。

蔡繼有多年來盛產不少IB狀元，去年IB放榜更一口氣誕生6名狀元，成績是歷屆最好。另學校不設精英班，亦不按成績排名，各科按主題進行專題研習，沒有定期測驗默書，測考評估只用5個等級，不會單以成績判斷學生能力。

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責任編輯︰王明芳