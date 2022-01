【星二代尖子】郭可盈林文龍女兒12歲生日　Tania讀蔡繼有中一稱中文科成績最好

52歲郭可盈與54歲林文龍即將踏入結婚18年,寶貝女林天若(Tania)亦已12歲生日,Tania近日在IG分享與父母的慶生照,又與網民玩生日「你問我答」,就讀保良局蔡繼有學校中一的Tania透露,自己中文科成績最好,但暫未有去外國升學的打算。

Tania於1月14日踏入12歲生日,她分享了一家三口在西貢獨立屋慶祝的照片,室外有戶外大花園,簡單以燈飾佈置好有氣氛。屋內則放有其英文名縮寫「TL」的花燈作簡單擺設,已長得亭亭玉立的Tania在旁捧着蛋糕拍照,樣貌標緻少女味濃,她在IG留言寫道︰

過咗一個round嘅牛年啦~Finally 12 eeek!Thank you all for the birthday wishesss!(12歲了,多謝大家的生日祝福)