【火山爆發】南太平洋島國湯加發生海底火山爆發　本港天文台錄得氣壓異常

▲ 火山爆發時的衛星影像。（Youtube Channel Space Videos影片截圖）

南太平洋島國湯加在當地時間1月15日日間發生海底火山爆發，其所產生的衝擊波（shockwave）透過大氣傳至遠方。香港距離事發地點相約在9000公里外，惟本港天文台昨晚亦曾錄得氣壓異常，但強調其不會對本港造成影響。

天文台又指，火山爆發為太平洋地區帶來海嘯，日本奄美市昨晚錄得約1.2米水位升幅，而香港的水位則沒有明顯變化。

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天文台科學主任李子祥 、郝孟騫曾在網頁上撰文介紹「火山爆發」，指火山爆發會把大量的氣體和微粒釋放到大氣中，從而影響數日至數月的短期天氣，和幾年到幾百年長期氣候。一般來說，火山爆發對天氣或氣候的影響取決於爆發的强度和持續時間、火山灰煙羽的化學成份及火山的緯度。

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責任編輯：郭詩詩