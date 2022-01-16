【初步確診】23歲女寵物店員工源頭不明涉Delta變種　曾到油麻地海底撈

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。本港今日新增宗確診個案，今日新增11宗確診個案，均涉變種病毒。包括8宗輸入個案，1宗與輸入個案相關，1宗與以往個案相關，1宗調查中。另外，今日有少於10宗初步確診個案，其中一宗不明源頭，涉L452R，疑Delta變種病毒。患者23歲、居於香港仔，於銅鑼灣渣甸街一間寵物店工作，平日主要食外賣，1月5日曾到過油麻地一間海底撈。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，23歲女子居於香港仔東勝道4號，於銅鑼灣渣甸街Little Boss工作，主要照顧寵物。她三餐多為外賣，通常早餐及午餐均於店內進食外賣，晚飯則會家中或外賣。她曾於1月3日到過西環金玥餐廳、阿一豬扒酸辣米線；1月5日與4名朋友到過油麻地的海底撈晚餐；1月10日曾與一名朋友到過灣仔睿景酒店，沒有用過酒店設施。

張竹君說，該女子1月11有咳嗽、喉嚨痛，15日於香港仔門診交回的樣本呈初步陽性，CT值為21。張竹君指出，由於23歲女子涉及Delta變種病毒，與現時已確診的個案關聯不多，懷疑社區中另有傳播鏈，亦指於社區有傳播風險。

張竹君又說，該女子已打兩針科興疫苗，其感染病源要繼續調查，當局會繼續追蹤，她約有10位緊密接觸者，包括同事、家人、曾一起吃飯的朋友均會送往檢疫。

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記者：黃悅晴