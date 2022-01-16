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【第五波疫情】新增11宗確診　1宗源頭不明初步確診【不斷更新】

社會 16:32 2022/01/16

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

政府今日（16日）交代本港疫情最新情況。（陳永康攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（16日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

【16:45】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，現時共388有名確診病人留醫。詳情即看：【下一頁

【16:40】

今日有少於10宗初步確診，其中一宗暫未找到源頭。

源頭不明初步確診為一名23歲女子，住香港仔東勝道4號，是銅鑼灣寵物店售貨員。1月5日與朋友於油麻地海底撈晚飯，帶L452R病毒株，懷疑是Delta變種病毒，要再調查病源。詳情即看：【下一頁

【16:35】

日前確診的foodpanda外賣員（＃13022）最新測試皆為陰性，應為復陽個案。

今日確診個案：

40歲貨機機艙清潔員（#13041），患者居青衣長宏邨宏善樓。

74歲男子，居北角城市花園（#13039），為確診個案（#12860）的家人。

43歲巴基斯坦籍主婦（＃13045），與家人12月20日經杜拜來港，在油麻地海景絲麗酒店檢疫，與71歲尼泊爾確診男子住相鄰房間，懷疑是相關個案。女子住大坑東邨東滿樓，於1月14日檢測陽性。詳情即看：【下一頁

【16:30】

政府今日（16日）交代本港疫情最新情況。今日新增11宗檢測陽性個案，包括8宗輸入個案，1宗與之前個案相關，1宗與輸入個案相關，1宗可能與輸入個案相關，當中10宗驗出有T478K或N501Y變種病毒，1宗L542R變種病毒。

政府今日凌晨就強制檢測公告刊憲，因應3宗初步陽性檢測個案，共21個指明地方被納入強制檢測公告。詳情即看：【下一頁


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記者：黃穎津
 

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