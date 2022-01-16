【第五波疫情】社協斥當局對基層支援不足　促設失業援助基金及抗疫津貼

▲ （機構提供）

因應新冠變種病毒Omicron蔓延，政府宣布延長社交距離措施至農曆大年初三，期間大型活動亦取消，年宵花市等新春活動受影響，並推出第五輪防疫抗疫基金。香港社區組織協會今日（16日）表示，第五輪防疫基金無涵蓋貧困而又極需要支援的基層勞工，令基層勞工受惠很少，促當局設立失業及就業困難援助基金、設立一次性及時抗疫津貼救急，及即調整在職家庭津貼金額及放寬申請條件。

社區組織協會與基層勞工今日召開記者會，批評香港政府自疫情以來，對基層支援極不足，第五波疫情限制多及時間長，卻對基層勞工零支援，根據近年的多個疫情下的研究，指出打工仔因政府措施而停工或開工不足，卻無任何補償；現第五波，整月無少工或無工開，基層勞工未能受惠津貼；政府一直反對設立失業援助金，卻建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，但大部分受訪者表示擔心無能力還款，而不會申請上述貸款計劃。

另外，研究亦指近3成居民失業、7成開工不足，收入少，令基層勞工經濟拮据，超過3成人花光積蓄兼要負債，經濟困境加疫情問題，令受訪基層抑鬱情緒低落。

協會稱，希望當局儘快設立失業及就業困難援助基金，協助因疫情關係而失業或嚴重就業不足的人士，簡單而快捷地提供接近其原有收入的財政援助，可領取失業前申報工資的8成，上限16,000元，為期最長6個月。其次要設立一次性及時抗疫津貼救急，除了向各福利計劃受助人，例如:綜援、在職家庭津貼、長者生活津貼等發放一次過額外資助外，更應補漏拾遺，設立及時抗疫津貼，扶助未有申請各項福利計劃，但家庭收入水平仍屬貧困有需要的人士。

協會又表示其他短期紓困措施，應立即調整在職家庭津貼金額及放寬申請條件，包括因應當前失業和開工不足情況而調低所須工時規定等。

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責任編輯：余思嵐

