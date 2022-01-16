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【新冠肺炎】居大坑東邨43歲女患者帶變種病毒　疑檢疫時被鄰房病人傳染

社會 16:36 2022/01/16

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（16日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

衞生防護中心公布，本港今日新增11宗確診個案，包括：

40歲貨機機艙清潔員

張竹君表示，昨日初步的40歲貨機機艙清潔員今日確診（#13041），患者居青衣長宏邨宏善樓，已接種2劑科興，有進行定期檢測於1月11日仍呈陰性。她在1月14日的檢測呈陽性，CT值逾20，主要負責貨機清潔，有時候會見到機組人員，惟若機組人員不落機，就不會清潔機師艙。她日常行蹤主要是到街市買菜、本月10日曾到訪長亨邨麥當勞分店、街市地下，並乘搭E21、E32巴士線回家。詳情即看：【下一頁】

居北角城市花園74歲男子

昨日初步確診的74歲男子今日亦確診，居北角城市花園(#13039），為確診個案(#12860)的家人，全基因測試發現他的基因排序與輸入個案相關，涉及多個地方，與本地的個案不相似。

居大坑東邨43歲女病人

43歲女病人（#13045），居於深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓。她2021年12月20日從巴基斯坦經航班EK384抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性；疑帶Omicron。

患者於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的6次檢測均呈陰性。完成強制檢疫後，她於1月10日返回位於石硤尾的居所，在1月14日根據規定再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20。她曾於2021年6月26日及8月10日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。

當局翻查紀錄發現，其鄰房的71歲男士（#16994）也有確診，在1月6日出現不適，其後確診，當局正調查兩個個案是否相關。此外，當局發現同一酒店另一層也出現相關個案，包括#12893、#12895，其鄰房#12994在12月25日到港，1月10日確診，該3人的全基因分析發現是非常相似，當局懷疑兩間房有傳染，已派人到有關酒店視察。

此外，日前確診的Foodpanda外賣員（#13022）檢測樣本持續呈陰性，當局相信其為復陽個案，其緊密接觸者可離開檢疫中心。

另外，當局計劃下星期在社區疫苗接種中心及私家診所，開放讓5至11歲小童接種科興疫苗，料農曆年後為5至11歲兒童設復必泰專門接種中心。詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：郭詩詩

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