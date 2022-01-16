【一夫多妻】肥仔求愛遭拒健身減28kg變肌肉男　再娶8妻享齊人之福：得到老婆同意

▲ 巴西一名男子娶9位妻子，盡享齊人之福。

現代人遵從一夫一妻制，巴西一名男子卻娶了9位妻子，享盡齊人之福。該名男子曾因體態肥胖而遭對象拒絕，決定改變飲食習慣及健身，在1年內減28公斤，變成「肌肉男」。他提倡自由戀愛、抗議一夫一妻制，在得到老婆的同意下，另娶8位妻子，並於同日舉辦婚禮，引起外界關注。

綜合外媒報導，巴西網紅Arthur O Urso以往因體態肥胖而感自卑，曾在派對上向對象表白卻慘「食檸檬」，繼而下定決心減肥，「我把被拒絕的憤怒，化成改變人生的動力」。他改變飲食習慣，不吃含鹽、糖或脂肪的食物，同時勤做運動，一星期健身6次，終在一年內減去28公斤。

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享盡齊人之福

他指減重成功後，終可穿上自己喜歡的衣服，亦得到許多女性稱讚，生活較以往快樂，現時更成為模特兒。Arthur原本有一名妻子，兩人曾到法國度蜜月。去年11月，他在妻子的同意下，再娶8名女子，藉以提倡自由戀愛，並抗議一夫一妻制。他慶幸自己決心減肥，

如果我身上的肥肉還在，就不會有這場婚禮！

Arthur過往行徑一直甚為「出位」，他與妻子在法國城市Cap d’Agde度蜜月期間，曾全裸遊超市；又曾戴着面罩及綁着狗鍊出門，讓妻子牽着走。面對旁人的異樣目光，這對夫妻表示已經習慣，認為這是他們的相處方式，不會在意他人的想法。

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責任編輯︰王明芳