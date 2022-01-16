【財政預算案】再派消費券？　陳茂波：不少人支持但亦存在反對聲音

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

新一份財政預算案下月23日發表，會否再派電子消費券？財政司司長陳茂波表示，聽到有支持和反對的聲音，他指，面對外圍複雜多變的國際政治經濟格局，須保留一定財政實力，以確保香港金融穩定。

陳茂波今發表網誌表示，複雜多變的內外環境，為新一份預算案帶來了不少限制和挑戰，強調有必要繼續恪守審慎理財、應使則使的原則，並且保留一定的財政實力，形容我們既要「安內」，也要「防外」，盡力平衡各個環節。

他續指，近月的諮詢會，有不少人建議要繼續派電子消費券，同時也存在反對聲音，認為金額龐大，應更針對性運用公共資源，也有人認為疫情下，大家減少外出消費，消費券作用有限。至於是否繼續「派糖」，陳茂波引述意見指，退稅、退差餉等措施只惠及收入較高、擁有資產的一群，或會造成另類不平均。

他認為，任何紓困措施一旦「力求精準」聚焦某群目標受眾，便易因「差異待遇」而引起反彈。如措施做到「普遍受惠」，也有機會被視為對弱勢群體關懷不足，如要爭取較理想效果，需更好地平衡、更好的解說，及社會諒解。

陳茂波說，諮詢會中，不同界別的代表或持份者提出了不同的建議，但這些建議需獲得政策支持，或突破執行上的限制，才有機會推行。

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責任編輯：林曉君