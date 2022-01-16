【新冠肺炎】袁國勇：海景絲麗酒店換氣量不足　懷疑病毒透過空氣交叉傳播到鄰房

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇指，海景絲麗酒店換氣量不足。

本港第五波疫情持續，一名居於深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓的43歲女病人，去年年底在巴基斯坦經航班EK384抵港，其後在油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的6次檢測均呈陰性，至前日（14日）再次進行檢測，樣本檢測結果呈初步陽性。衞生署人員與港大微生物學系講座教授袁國勇今日（16日）下午到香港海景絲麗酒店視察。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，香港海景絲麗酒店分別在12樓及4樓疑出現傳播情況，其中在12樓兩間相連的房間出現個案，首宗個案涉及一名71歲男士(#12891），住在酒店的1205室，患者在1月4日由尼泊爾抵港，同日入住酒店，1月6日確診，其朋友的48歲男士在1月8日送入住檢疫中心，至1月9日樣本呈陽性。

袁國勇指，該酒店房間及走廊換氣量不足，在進行煙霧測試後，發現空氣可由其中一間房間流向另一間，懷疑病毒經病人在開門時，透過空氣傳播到鄰房導致交叉傳播。而透過閉路電視發現，4樓涉事2間房413及414號房，曾在30秒內先後打開房門取東西，估計病毒空氣因此出現交叉傳播。雖然酒店走廊設有3部空氣清新機，但房間內則未設有，而且空氣清新機設有自動關閉功能，估計因此未能有效消毒。

最新影片推介︰

袁國勇續指，為安全計坐在涉事房間左右各3間房，及對面的3間房的檢疫人士須延長檢疫14天。



該名43歲女病人，居於深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓。她2021年12月20日從巴基斯坦經航班EK384抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性。她在油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的6次檢測均呈陰性，至1月10日返回位於石硤尾的居所，1月14日根據規定再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20。她曾於2021年6月26日及8月10日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗。詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒