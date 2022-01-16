【議會目標】工聯會全力推動十大工作　包括促派1萬元消費券

▲ 工聯會提出十大工作目標，包括倡政府派發1萬元消費券。（工聯會Facebook）

新一屆立法會開始，坐擁8席的工聯會公布今年的目標，明言會全力推動政府落實十大工作，包括建議派發1萬元消費券、取消強積金對沖法案立即上馬等。

議員麥美娟稱，現時要控制疫情，同時要加強支援，受防疫措施影響的行業和工友，建議考慮派發1萬元消費券，以刺激經濟及維持。

另外，議員陳穎欣就指出，港府有憲制責任，為《基本法》第23條立法，認為政府需盡快提交立法時間表，在今年內完成，彌補港區國安法的漏洞。

議員吳秋北表示，資助房屋炒風熾熱，不符合資助房屋安居樂業的初衷，建議參考新加坡，將私人房屋及資助房屋市場分隔，不容許公營資助房屋補地價，及於私人房屋市場出售，只容許轉售予其他合資格人士，以壓抑炒風。

工聯會其他工作目標，包括設立減貧指標、積極建設粵港澳大灣區、加快創科發展推進北部都會區發展等。

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責任編輯：陳宛彤