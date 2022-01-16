【串謀詐騙】5人串通銀行職員凍結戶口轉走資金被捕　受害人涉1400萬元損失

▲ 5人疑串通銀行職員凍結戶口匯走款項被捕。（黃傑偉攝）

警方今日（16日）表示，於本月14日拘捕4男1女，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書，被捕人年齡介乎31至60歲，詐騙金額高達1,400萬。

灣仔警區刑事調查隊第一隊督察黎焯楓述案情指，警方於去年12月初，接到1名男受害人報案指，男受害人於內地透過一間中介公司，收購一間重金屬業務本地公司，收購公司後亦接管公司銀行戶口開始營運生意，並收取1,400萬生意額，其後受害人收到1名銀行經理，即今次其中一位被捕人，聲稱男事主涉嫌犯罪活動，需要將公司銀行戶口凍結，並指是受害人交出資金證明文件，及聯絡當初中介公司，而當受害人處理文件期間，發現公司戶口1,400萬資金被無故轉走，於是男受害人即時報警求助。

警方接手調查後，即時向銀行截停1,400萬元資金及凍結，警方調查同時發現，受害人收購公司後未有即時將公司銀行戶口轉名，導致騙徒有機可乘。調查發現該公司前任董事襯事主處理事務時，到銀行將1,400萬元資金轉向兩個傀儡戶口內，其後警方亦拘捕該公司前任董事，該犯罪集團主腦在受害人銀行戶口被凍結其間，向受害人勒索100萬元贖金，聲稱可以解凍戶口及轉回1,400萬元資金。

▲ 5人疑串通銀行職員凍結戶口匯走款項被捕。（黃傑偉攝）

警方於1月14日展開行動，在詐騙集團主腦向受害人收取贖金時將其拘捕，警方行動中檢獲相關支票、收款單據及註冊公司文件。其後繼續追查收受1,400萬元資金的傀儡戶口，其後以洗黑錢拘捕傀儡戶口持有人，被捕傀儡戶口持有人亦涉嫌向銀行提交虛假業務文件，涉嫌行使虛假文件被捕。

灣仔警區反三合會行動組第二隊督察陳梓銓指，案中其中兩名被捕人懷疑有黑社會背景，被捕人在受害人收購公司後，串通銀行職員巧立名目凍結受害人戶口，其後於傀儡戶口內將資金轉走，就今次事件顯示案件並非普通詐騙及洗黑錢案件，而是騙徒規準受害人對戶口知識無知及有人濫用職權，導致受害人幾乎蒙受1,400萬元損失。

警方重申會全力打擊涉及黑社會及詐騙案件，呼籲詐騙屬嚴重罪行一經定罪最高可被判監14年，市民切勿以身試法。

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉