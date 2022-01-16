【好人好事】瘦弱狗狗路中心徘徊險被車撞　熱心市民停車救起：願意收養

▲ 昨日（15日）有熱心市民救起狗狗，表示若找不到狗主願意收養牠。

養寵物是一生一世的責任，不應隨便拋棄。昨日（15日）一名市民駕車途經元朗加州花園，看見一隻瘦弱狗女在馬路中心徘徊，不懂躲避車輛。熱心女司機見狀立即停車救起狗女，並在網上詢問有沒有人走失狗狗，又表示若最終未能尋回狗主，她願意收養。

熱心市民救起狗狗

據《香港動物報》報道，熱心市民盧小姐昨日駕車途經元朗加州花園，突看見一隻狗狗衝出馬路，在路中心四處嗅，不懂躲避車輛。她停車走到狗狗身旁，發現狗狗對人毫無戒心，便將牠抱起救走。她隨即在網上詢問是否有人遺失狗狗，並帶牠到獸醫診所檢查，得知牠體重只得9.2公斤，且身上沒有晶片。

從相片可見，狗女瘦骨如柴、右前腳有兩個傷口正在滲血，看上去十分虛弱。盧小姐指狗女性格溫馴，任人摸和抱，顯然之前有人養。狗狗甫進屋內便不停飲水，亦吃了麵包，似是餓了良久。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

最新影片：

願意收養狗狗

盧小姐稱遇上狗狗是緣份，若發現狗狗遭主人遺棄，或是一直找不到主人的話，她願意收養狗狗：

就算係唐狗我也會打算直接收編，現在知是純種，更加不放心給任何人。

據香港法例第421章《狂犬病條例》，棄養動物屬違法行為，動物畜養人如無合理解釋而棄掉其動物，即屬犯罪，可處第3級罰款及監禁6個月。

文章內容及圖片獲《香港動物報》授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳