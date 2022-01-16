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【創新科研】港大7個協作研究項目獲研資局資助　涉4,030萬撥款

社會 18:11 2022/01/16

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港大有7個協作研究項目獲研資局資助。（資料圖片）

香港研究資助局日前公布兩個研究撥款計劃的結果，香港大學於2021/22年度分別有7個及5個項目獲資助，涉及逾7,000萬元。其中於協作研究金小組研究資助項目中，港大有7個負責統籌的項目獲撥款，涉4,030萬；亦於支持冠狀病毒和新型傳染病研究的協作研究金中，共獲撥款3,600萬元。

研資局於2021/22年度增撥1億元，支持冠狀病毒和新型傳染病研究的協作研究金。在16個撥款項目，港大佔7個 ，共獲撥款3,600萬。獲撥款的研究涉及建築物環境中，對新冠病毒的實時監控和預警系統、空間共處訊號系統、在疫情期間，香港不同家庭的鄰里因素和社會融合等。

而獲25個獲協作研究金資助的小組研究項目中，港大負責統籌7個項目，涉款4,030萬。有關項目包括以用於探索腫瘤精準治療的3D/4D生物打印構建多功能肝癌免疫微環境、粵港澳大灣區氣候變化減排情景下空氣污染與健康的協同效應研究、活性流體在傳熱和能源回收中的應用等。港大亦參與另外12個由其他院校帶領的項目。

另外，研究影響基金2021/22年度的12個撥款項目中，港大佔5個，分別由工程學院、醫學院及社會科學學院統籌，共獲得3,269.5萬元撥款。

港大副校長（研究）申作軍說，感謝所有研究人員和研究團隊的努力，認為獲撥款是對學者和科研人員的科研實力的認可，期望港大成員繼續發揮創新思維，解決其研究領域有關的問題。

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記者：黃悅晴

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