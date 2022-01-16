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【政府架構重組】羅致光：須考慮社會轉變與需要　可能範圍內集中政策核心於單一政策局

社會 19:42 2022/01/16

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羅致光說，考慮如何重組政府架構，最重要的是看今天及未來社會的轉變與需要。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥在最新一份施政報告提到要改組政府架構，在新一屆立法會第一次會議中的發言中亦提到，將人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸勞工及福利局統一負責等。勞福局局長羅致光今日（16日）於網誌表示，考慮如何重組政府架構，最重要的是看今天及未來社會的轉變與需要，重點是在可能範圍內集中政策核心於單一政策局。

羅致光於網誌中指出，暫時看不到社會上對特首指要將人力發展、扶貧和退休保障政策統整，撥歸至勞福局統一負責有特別反應，令他覺得有趣。他說，市民或以為現時有關政策均已由該局負責，但實際上是分散至多個部門。

以人力政策為例，不同的人力政策措施，如「一般就業政策」、「輸入內地人才計劃」及「優秀人才入境計劃」等因涉及簽證政策，由入境事務處負責，並向保安局交代；輸入外勞，包括外籍家庭傭工及「補充勞工計劃」，政策則是由勞工處或勞福局負責。

至於扶貧政策，扶貧委員會由政務司司長擔任主席，由政務司司長私人辦公室轄下的「人力資源規劃及扶貧統籌處」為扶貧委員會的秘書處，而不同的扶貧相關政策則分布於勞福局、民政事務局、創新及科技局、教育局、食物及衞生局、運輸及房屋局等等。

羅致光說，考慮如何重組政府架構，最重要的是看今天及未來社會的轉變與需要，將是未來數月要聽取立法會及社會各界意見的方向。

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責任編輯：黃悅晴

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