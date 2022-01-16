【源頭不明】專家料輸入個案走漏令23歲女患者受感染　倡當局盡快做基因排序找出源頭

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。本港今日新增11宗確診個案，同日錄得少於10宗初步確診個案，包括一宗不明源頭個案，帶L452R變種病毒，懷疑為Delta變種病毒。23歲歲的女患者居於香港仔，於銅鑼灣渣甸街一間寵物店工作，平日主要食外賣，1月5日曾到過油麻地一間海底撈。詳情即看：【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超表示，雖然本港社區現時已沒有Delta變種病毒，但由於很多輸入個案仍帶有該變種病毒，相信有可能是因為有輸入個案患者在檢疫時出現交叉感染，但沒有被檢出的，繼而令社區出現走漏個案，出現傳播鏈，令女患者受到感染。

他說，若有輸入個案患者在檢疫時較後的日子才受到感染，在檢疫後的數天亦可以沒法驗出已經確診，認為當局應盡快將初確女患者的基因，與其他早前輸入個案患者的基因作比較，找出感染源頭，盡快切斷傳播鏈。

此外，他又提到一些罕見的原因，指有可能是因為部分輸入的鼠類動物，沒有作動物病毒篩檢，因而出現動物傳人的情況，不過他強調此風險極低。

被問到Delta變種病毒與Omicron變種病毒一同出現社區對本港的風險，他表示由於兩種病毒已在人體有高度的適應，加上港人在接種疫苗或自然感染時也會有一定的抗體，認為兩種病毒即使一同出現，相信對本港的威脅不大：

高度適應的病毒遇上高度適應的病毒，出現好嚴重的情況未必會好高。

另外，他又提到當局沒有針對有輕微病徵，提供無障礙檢測，例如向有關人士提供免費的深喉唾液核酸測試，以盡快找到確診者。

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責任編輯：郭詩詩

