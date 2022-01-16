  • 19°C
香港時間 : 2022116日 (週日) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【源頭不明】專家料輸入個案走漏令23歲女患者受感染　倡當局盡快做基因排序找出源頭

社會 18:33 2022/01/16

分享：

熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。本港今日新增11宗確診個案，同日錄得少於10宗初步確診個案，包括一宗不明源頭個案，帶L452R變種病毒，懷疑為Delta變種病毒。23歲歲的女患者居於香港仔，於銅鑼灣渣甸街一間寵物店工作，平日主要食外賣，1月5日曾到過油麻地一間海底撈。詳情即看：【下一頁】

呼吸系統專科醫生梁子超表示，雖然本港社區現時已沒有Delta變種病毒，但由於很多輸入個案仍帶有該變種病毒，相信有可能是因為有輸入個案患者在檢疫時出現交叉感染，但沒有被檢出的，繼而令社區出現走漏個案，出現傳播鏈，令女患者受到感染。

他說，若有輸入個案患者在檢疫時較後的日子才受到感染，在檢疫後的數天亦可以沒法驗出已經確診，認為當局應盡快將初確女患者的基因，與其他早前輸入個案患者的基因作比較，找出感染源頭，盡快切斷傳播鏈。

此外，他又提到一些罕見的原因，指有可能是因為部分輸入的鼠類動物，沒有作動物病毒篩檢，因而出現動物傳人的情況，不過他強調此風險極低。

被問到Delta變種病毒與Omicron變種病毒一同出現社區對本港的風險，他表示由於兩種病毒已在人體有高度的適應，加上港人在接種疫苗或自然感染時也會有一定的抗體，認為兩種病毒即使一同出現，相信對本港的威脅不大：

高度適應的病毒遇上高度適應的病毒，出現好嚴重的情況未必會好高。

另外，他又提到當局沒有針對有輕微病徵，提供無障礙檢測，例如向有關人士提供免費的深喉唾液核酸測試，以盡快找到確診者。

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣　中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩
 

相關文章

【第五波疫情】新增11宗確診　1宗源頭不明初步確診【不斷更新】
今日 16:32
【第五波疫情】新增11宗確診　1宗源頭不明初步確診【不斷更新】
【初步確診】23歲女寵物店員工源頭不明涉Delta變種　曾到油麻地海底撈
今日 16:42
【初步確診】23歲女寵物店員工源頭不明涉Delta變種　曾到油麻地海底撈
【新冠肺炎】袁國勇：海景絲麗酒店換氣量不足　懷疑病毒透過空氣交叉傳播到鄰房
今日 17:03
【新冠肺炎】袁國勇：海景絲麗酒店換氣量不足　懷疑病毒透過空氣交叉傳播到鄰房

你可能感興趣

【第五波疫情】新增11宗確診　1宗源頭不明初步確診【不斷更新】
今日 16:32
【第五波疫情】新增11宗確診　1宗源頭不明初步確診【不斷更新】
【初步確診】23歲女寵物店員工源頭不明涉Delta變種　曾到油麻地海底撈
今日 16:42
【初步確診】23歲女寵物店員工源頭不明涉Delta變種　曾到油麻地海底撈
【新冠肺炎】袁國勇：海景絲麗酒店換氣量不足　懷疑病毒透過空氣交叉傳播到鄰房
今日 17:03
【新冠肺炎】袁國勇：海景絲麗酒店換氣量不足　懷疑病毒透過空氣交叉傳播到鄰房
香港仔 油麻地 銅鑼灣 疫苗 強制檢測 梁子超 疫情 IB

最高瀏覽

【李嘉欣入院】大美人李嘉欣突然入醫院　感謝醫護人員：執返條命
15:56 2022/01/15
【李嘉欣入院】大美人李嘉欣突然入醫院　感謝醫護人員：執返條命
【李嘉欣入院】51歲李嘉欣解釋入院原因　與死神搏鬥48小時：活著就是勝利
17:49 2022/01/15
【李嘉欣入院】51歲李嘉欣解釋入院原因　與死神搏鬥48小時：活著就是勝利
【過度溺愛】女巨嬰「癱瘓」20年靠家人照顧　姊見詭異人影裝監視器拆穿真相
13:40 2022/01/15
【過度溺愛】女巨嬰「癱瘓」20年靠家人照顧　姊見詭異人影裝監視器拆穿真相