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【封區強檢】23歳寵物店職員初確　住所香港仔東勝道2-4號圍封強檢

社會 19:01 2022/01/16

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

東勝道4號被圍封強檢。（陳靜儀攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。今日（16日）有少於10宗初步確診個案，其中一宗不明源頭，涉L452R，疑Delta變種病毒。患者23歲，於銅鑼灣渣甸街一間寵物店工作。

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起指明香港仔東勝道2-4號為「受限區域」，不包括位於東勝道2-8號地下的店鋪。受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）上午約6時30分完成行動。

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步陽性檢測個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
 
當局將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

受限區域。（政府公告）

23歲女寵物店員工源頭不明涉Delta變種，曾到油麻地海底撈、灣仔睿景酒店，詳情即看：【下一頁】

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：黃悅晴

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