【防疫措施】香港快運由曼谷起飛航班　今起禁止着陸香港

▲ 由今日起至29日，禁止香港快運航空營運的客機，由曼谷着陸香港。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，由今日（16日）起至29日，禁止香港快運航空營運的客機，由曼谷着陸香港。

中心表示，由香港快運航空營運、於1月14日由泰國曼谷飛抵香港的航班（UO705），有一名乘客經抵港檢測呈陽性，以及有一名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，故禁止香港快運航空營運的客機在1月16日至29日期間從曼谷着陸香港。

另外，衞生防護中心早前已公布，考慮到感染變異病毒株Omicron的潛伏期較短，密切接觸者在檢疫中心的檢疫期由21天縮短至14天。中心指，明天起會進行特別離營安排，除了根據599E而檢疫人士外，現時已於檢疫中心檢疫滿14天的檢疫人士將獲安排病毒檢測，如取得陰性檢測報告，便會陸續安排他們離開檢疫中心。他們須按原來檢疫期爲止的餘下日子在家進行自我監察，期間不設外出限制，但須留意身體狀況、保持社交距離、避免參與社交活動，並於最後接觸陽性檢測個案後的第19天到社區檢測中心接受檢測。

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責任編輯：黃悅晴