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【疫苗接種】港大醫學院校內設臨時疫苗接種中心　辦工作坊訓練學生打針及採樣技巧

社會 21:17 2022/01/16

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中心內設有訓練學生採樣的工作坊。（港大醫學院Facebook）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。香港大學醫學院於校內設立新冠肺炎疫苗臨時接種中心，為醫學院學生接種第三針疫苗，亦訓練學生相關工作。

港大醫學院於社交平台表示，港大醫學院特別在校園內設立新冠肺炎疫苗臨時接種中心，為醫學院學生接種第三針復必泰疫苗，加強保護力。食物及衞生局局長陳肇始及醫學院院長梁卓偉今日（16日）到場視察。

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貼文中指出，港大醫學院是其中一間應政府邀請，參與抗疫工作的本地醫護培訓單位。因此臨時接種中心內，亦設有訓練醫學生及護理學生打針及採樣技巧的工作坊。

陳肇始說，很高興大家踴躍為本港的抗疫工作貢獻力量，全力遏止Omicron在社區擴散。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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