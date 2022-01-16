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【強制檢測】6處所納強檢公告　包括灣仔睿景酒店、油麻地海底撈火鍋

社會 22:38 2022/01/16

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

油麻地海底撈火鍋被納入強檢。（資料圖片）

本港今日（16日）新增11宗確診個案，另有少於10宗初步陽性個案，當中一宗源頭不明。政府晚上將6個地點納入強制檢測公告，曾在指定期間到訪市民須接受強制檢測。

當局表示，因應一宗初步陽性檢測個案，有6個指明地方被納入強制檢測公告，強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種疫苗亦必須接受上述強制檢測。市民如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

指明地點 指明期間及時段 須進行檢測日期
香港仔東勝道 2-8 號地下的店鋪 2021年12月27日至2022年1月16日 (曾身處指明場所超過兩小 時)
  • 1月16日至1月18日
  • 1月19日
  • 1月23日
  • 1月28日
  • 2月4日
香港灣仔睿景酒店 2022年1月10日至1月11日  (曾身處指明場所超過兩小 時)
  • 1月16日至1月17日
  • 1月18日
  • 1月23日
  • 1月30日
油麻地彌敦道九龍行2至3樓海底撈火鍋 2022年1月5日 20:00-22:00
  • 1月16日至1月17日
  • 1月24日

西環卑路乍街7-11號海都樓地下C1號鋪

阿一豬扒酸辣米綫

 2022年1月3日 18:00-20:00
  • 1月16日至1月17日
  • 1月22日
西環堅尼地城卑路乍街 22 號地下金玥 2022年1月3日 13:00-15:00
  • 1月16日至1月17日
  • 1月22日
銅鑼灣渣甸街 32E 及 34 號 Little Boss 2021年12月27日至2022年1月15日 (曾身處指明場所超過一小 時)
  • 1月16日至1月17日
  • 1月18日
  • 1月22日
  • 1月27日
  • 2月3日

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

銅鑼灣渣甸街 Little Boss納入強檢。（林宇翔攝）

【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣　中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：黃悅晴

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