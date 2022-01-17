【失業率】職位空缺增55%達百萬返疫前水平　勞工處長：疫情受控餐飲服務仍渴才

▲ 疫情下，勞工處錄得逾百萬個職位空缺。（曾耀輝攝）

過去一年，本港疫情慢慢走向緩和，失業率也從最高7.2%跌至4.1%，就業市道向好。勞工處在2021年錄得私營機構職位空缺數目達106萬個，按年上升55%，自去年8月起職位空缺數字已恢復到疫情前水平。

對於第5波疫情來襲，政府收緊餐廳等場所營業限制，勞工處處長孫玉菡指具體對勞工市場的影響，仍然視乎疫情控制狀況，他相信當疫情受控，餐飲業、服務業及建造業等人才仍然渴市。

▲ 勞工處處長孫玉菡。（曾耀輝攝）

根據勞工處數字，2021年勞工處共錄得職位空缺數目達106.1萬個，較2020年的68.6萬個上升55%。8月起每月發放的職位空缺數量均超過10萬個，勞工處助理處長許柏坤指出，2019年平均每月錄得10.7萬個空缺，這代表已經回復至2019年、即疫情前的水平。許指，勞工處亦增辦不同主題的專題式招聘會，在2021年有197場，如保安、運輸、安老行業等，比2020年的82個上升140%，「方便求職者，不需要走多轉。」

再培訓局增值計劃 提供網課

惟第5波疫情襲來，防疫措施再度收到最緊，不少行業受到沉重打擊，令人擔心就業市場是否再有波動，孫玉菡就指仍視乎疫情控制狀況，他相信疫情一旦受控，餐飲、服務、建造業等人才仍然渴市。至於疫情下蕭條的航空業，他則表示相信商業機構都明白疫情總會過去，因此需要留住人才，「若需要合作幫忙，勞工處好樂意溝通。」

疫情下僱員再培訓局亦有措施協助受影響人士。再培訓局主席余鵬春指，助失業及開工不足人士提升技能及自我增值「特別·愛增值」計劃，均更提供了網上上課模式。另外，僱員再培訓局因應疫情下數碼轉型，推出了29項「創新科技」課程，涵蓋網上保安、區塊鏈應用、數據分析及人工智能等。

津貼加碼 鼓勵聘用青年殘疾

去年10月1日，職工盟宣布解散，與僱員再培訓局合辦的培訓中心亦停止運作。局方行政總監吳國強指，去年7、8月已與職工盟解散前保持溝通，仍在輪候課程的人數有8,000人，11月起已可報讀其他機構的課程，有信心在下一個財政年度可以有足夠機構及學額吸收所有輪候課程人士。

另外，針對如青年人、殘疾人士及中高齡人士，勞工處亦推出不同計劃，透過向僱主發放在職培訓津貼，鼓勵他們聘請。2020年9月時，相關計劃的津貼上限調升至6萬元，截至去年底工惠及6,268人；同一時間，勞工處亦向參與計劃的僱員發放留任津貼以穩定就業，截至去年底共批出1,807宗申請，合共1,305萬元。

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記者：袁澍