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【檢疫措施】明起檢疫滿14天密切接觸者覆檢陰性可提早脫離「疫監」　在家自我監察

社會 22:45 2022/01/16

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竹篙灣檢疫中心。(資料圖片)

衞生署於今(16日)表示，考慮到感染變異病毒株Omicron的潛伏期較短，中心已於1月10日公布，更新本地感染個案密切接觸者在檢疫中心的檢疫期要求，將檢疫期由21天縮短至14天。

中心指，近日不少檢疫人士亦根據既定安排，因應其新冠疫苗接種紀錄申請縮短在檢疫中心的檢疫期，中心明天起會進行特別離營安排，為現時已於檢疫中心檢疫滿14天的檢疫人士（根據599E的檢疫人士除外）安排病毒檢測，如取得陰性檢測報告，便會陸續安排他們有序地離開檢疫中心，提早1至7天完成。

署方提醒，提早脫離「疫監」人士，其後須在家進行自我監察，為原來檢疫期爲止的餘下日子，期間不設外出限制，但須留意身體狀況、保持社交距離、避免參與社交活動，並於最後接觸陽性檢測個案後的第19天到社區檢測中心接受檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴

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