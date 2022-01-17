【大灣區青年就業計劃】逾千人成功獲聘　6成半月薪1.8萬

▲ 政府早前舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽」，冀助本港年輕人到大灣區內地城市發展。（資料圖片）

為鼓勵年輕人到粵港澳大灣區內地城市工作，政府早前推出2,000個名額的「大灣區青年就業計劃」，推行一年多，共錄得1,090宗就業個案。根據計劃要求，提供就業崗位的企業則須以月薪不低於1.8萬元的目標聘請畢業生，勞工處指，約6成半個案的月薪為18,000港元，其餘3成半為18,000港元以上。當中最高的月薪為49,200港元，據指是在一間商業服務業機構擔任Senior Associate。

▲ 政府早前舉辦「大灣區青年就業計劃招聘博覽」，冀助本港年輕人到大灣區內地城市發展。（資料圖片）

6成半月薪1.8萬 3成任職創科

「大灣區青年就業計劃」推出後，共有417間企業就計劃提供了3,494個職位空缺，最終勞工處收到1,090份畢業生入職通知，約3成畢業生受僱擔任創科職位。有人質疑參與計劃的青年人是因在本地找不到工作，勞工處助理處長許柏坤則以數據反駁，指多數參與者都是在龍頭銀行、會計師行及科企，形容是機會難得。

僱員再培訓局主席、裕華國產百貨有限公司董事總經理余鵬春表示，作為僱主認為年輕人有了內地經驗，「（將來）返來會好搶手。」

至於移民潮是否影響本地勞動市場，勞工處處長孫玉菡則表示香港勞動市場流動性高，但疫情下因邊境限制令許多人無法自由流動，故難以科學、客觀勾畫現時狀況，勞工處會保持觀察。

就香港未來不少基建，外勞問題再度被人討論。孫玉菡說，不少行業，尤其是建築業都曾向勞工處反映請人難，他指現時的補充勞工計劃，勞工處一直跟隨規則進行，包括勞資雙方的討論及4星期的本地招聘等，要確保本地的確招聘不到，才會找外面的人。他補充，最近每年都有3,000多個獲批核輸入外勞個案，當中一半是流向私營安老院舍，四分一流向農場擔任園丁、剩下四分一則擔任特色廚師、環保回收業等。

▲ 勞工處處長孫玉菡。（曾耀輝攝）

外賣平台勞資糾紛 目前法例可處理

疫情下，外送等「零工經濟」興起，也衍生不少勞資問題。香港主要外賣平台之一Foodpanda送遞員曾因為資方反覆修改條款，引致員工不滿，在上年11月13日更一度發起罷工。勞工處處長孫玉菡指出，處方一直在密切觀察，指目前的法例已經可以處理，但亦會參考外國及內地的做法，加強保障。

參考中外做法 加強保障

孫玉菡指，現時的法例已經可以界定員工是否屬於自僱人士，「現在的法例都清晰的，不是處理不到」。但他承認一些新興的平台有其運營模式的特性，或會需要參考外地的做法。

孫舉例，歐洲聯盟委員會於2021年12月初發表一項有關改善平台工作情況的法規草案，就界定平台工作者的身份及數碼平台運作透明度等事宜作出規定，不過該草案尚待歐洲議會及歐洲理事會討論。另外，國家發展和改革委員會連同市場監管總局等部門，亦曾發表與新經濟平台及其工作者權益有關的指導意見。他說，整體而言，各地的相關政策或建議步伐不一，成效有待觀察，勞工處會密切觀察。

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