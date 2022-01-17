【封區強檢】香港仔東勝道2-4號55名居民接受檢測　無發現陽性檢測個案

▲ 香港仔東勝道2-4號55名居民接受檢測，無發現陽性檢測個案。（資料圖片）

港府昨晚（16日）圍封香港仔東勝道2-4號，指有確診或初步確診患者於上址居住，或涉Delta變種病毒，大廈需列為「受限區域」，受影響人士需強制檢測，均無發現確診個案。

香港仔東勝道2-4號，截至昨日晚上十時，約55名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約45戶，當中約十戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

政府在今日（17日）上午約6時半宣布已完成強制檢測行動，隨後在「受限區域」內進行執法行動，以確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府宣布執法行動在今日上午約8時半完結。

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責任編輯：李榮忠