【昏迷女童】天瑜聽《蒙著嘴說愛你》現罕見反應　姜濤錄打氣影片盼探望︰我一定唱給你聽

▲ 姜濤錄打氣影片盼探望昏迷的天瑜，承諾親口唱歌給她聽。

本港6歲女童周天瑜因手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今20個月，天瑜爸爸一直定期探訪「植物人」女兒，日前他分享了天瑜聽到姜濤歌曲後的反應，眼睛及頸部轉動並發出哼聲的罕有反應。事後，歌手姜濤得知此事，主動聯絡天瑜爸爸，更錄了打氣影片，承諾有機會到醫院唱歌給天瑜聽，為天瑜及爸爸打氣。

聽姜濤《蒙著嘴說愛你》有反應

在天瑜昏迷期間，爸爸經常跟她說話，希望有一日她真的能甦醒，也知道身邊發生過的事情。周爸爸周五（14日）於facebook群組「天瑜醫療事故關注組」發布一段影片，寫道「天瑜聽到姜濤的歌後，竟然岀現這樣的反應」，他在天瑜耳邊播放姜濤的《蒙著嘴說愛你》。

從影片可見天瑜最初反應正常，之後眼睛開始輕微眨動，爸爸鼓勵天瑜望向他，但沒有動靜。天瑜繼續聽下去，她的頭頸部一度輕微轉向右，又聽到她好像哼了一下，之後再哼一下，頭部反應更大。爸爸問天瑜「你想唱歌嗎？」，她的眼睛有更大轉動。

▲ 姜濤在IG限時動態分享了天瑜的報道。（IG截圖）

姜濤親自發訊息兼錄打氣片

昨日（16日），姜濤在IG錄了打氣影片，更主動pm天瑜爸爸，錄了多段語音訊息，為他們打氣，更承諾有機會到醫院唱歌畀天瑜聽。爸爸都有將有關語音訊息輯錄成一段影片。有關內容︰

Hello 天瑜爸爸，我係姜濤呀，我喺網上面知道咗你個女嘅消息，咁真係亦都覺得（嘆氣）⋯⋯係囉，好希望你哋真係要加油，我唔知我可以幫到你哋啲乜嘢，但我都知道爸爸希望多啲人知道天瑜嘅事情，其實我好想嚟睇下天瑜嚟探下佢嘅。

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承諾到醫院唱歌俾天瑜聽

姜濤表示自己都有睇一啲新聞訪問關於天瑜的情況，感到開心如果可以幫到他們的話，「因為我都真係無做過啲乜嘢，純粹真心地想同你哋打氣鼓勵」，他又希望疫情好返可去探訪，「我唔知醫院嘅情況係點，一旦可以探的話，你就同我講啦，我都會同公司講，如果ok，我都想過嚟。」

姜濤希望爸爸跟女兒說︰「哥哥希望天瑜快啲快返，加油！我咃都會一直關注佢。姜濤哥哥有時間來探你，快啲好返，我親口唱隻歌俾你聽。」此外，他更在facebook群組「天瑜醫療事故關注組」留言︰「我看到了 一定要加油 等你好起來 我一定唱給你聽」。

花姐在IG亦有分享天瑜事件，亦有為天瑜打氣。「天瑜同天瑜家人 你地要加油」。

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天瑜爸爸獲MIRROR成員姜濤打氣，他有感非常感恩，大讚姜濤不單拍片為天瑜打氣，更親自發訊息給我，能跟本尊對話是萬分榮幸，感謝這位謙卑和善良的年青人，香港需要你為我們帶來更多正能量，請繼續加油。

切除腫瘤手術時出現醫療事故

6歲女童周天瑜於3年前確診患上橫紋肌肉瘤（第四期），在接受化療後情況一度好轉，腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，惟去年於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，家人指出院方疏忽包括手術中延誤了給病人輸血長達48分鐘。當時4歲的天瑜在2020年5月手術後至今仍是全身癱瘓，昏迷不醒，成了植物人。

天瑜術後卧床至今約20個月，醫生評估天瑜情況屬嚴重智障，目前仍然全身癱瘓，其家人正追究涉事的瑪麗醫院及香港兒童醫院。

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責任編輯︰顏紫燕