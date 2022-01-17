【消委會】15款肉丸含重金屬汞或甲基汞　育齡婦周吃29粒即超標損胎兒神經系統發育

▲ 15款肉丸含重金屬汞或甲基汞，育齡婦周吃29粒即超標損胎兒神經系統發育。

育齡婦要小心選擇肉丸，以免攝取過量重金屬。消委會測試市面上5類共60款預先包裝及散裝的肉丸樣本，當中30款海產類肉丸中15款均檢出汞或甲基汞。甲基汞含量最高為「德昌魚蛋粉」魚蛋樣本，達每公斤0.26毫克，消委會轉介食安中心跟進後，該中心指此樣本不符合有關法例要求。3款墨魚丸更是同時檢出汞和鎘。

是次檢測包括24款預先包裝，及36款非預先包裝，合共60款肉丸樣本，當中20款牛丸（分別為牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸和10款龍蝦丸，以每100克計，價錢由$6.2至$28.4，其中龍蝦丸的平均售價最低（$8.0），牛筋丸則最高（$18.7）。測試項目包括基因測試、重金屬、防腐劑、蛋白質、脂肪和鈉的含量等。

由於甲基汞不利胎兒的神經系統發育準備生育的婦女須特別小心，根據糧農組織/世衛組織食品添加劑聯合專家委員會將甲基汞設定的暫定每周可容忍攝入量，為每公斤1.6毫克，假設一個育齡婦女（即介乎20至49歲女性）體重為60公斤，她每周攝入甲基汞的限量為96微克；若進食「德昌魚蛋粉」1粒重量約為13克魚蛋，便會攝入約3.4微克甲基汞。換言之，一個育齡婦女，每周進食29粒該款魚蛋便會超過限量。假設一碗魚蛋粉有5粒魚蛋，每星期吃該款魚蛋粉6次的話，便會超過限量。

測試又發現，有9款肉丸分別檢出防腐劑山梨酸、苯甲酸或亞硝酸鈉當中4款含山梨酸含量最高為1款牛丸，達每公斤303毫克。由於《食物內防腐劑規例》並沒容許在牛丸上添加山梨酸，消委會已把檢測結果轉交食安中心跟進。

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記者：陳麗娜