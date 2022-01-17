【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺　雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高

▲ 消委會測試發現，逾9成半咖啡樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺。（iStock圖片)

咖啡是不少人的提神飲品，不過當中亦有可能帶有基因致癌物丙烯酰胺！消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由15元至168元不等，發現當中有47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺的含量可相差近14倍，並以即溶咖啡粉的含量較高。

是次共測試10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉，以及14款即溶咖啡粉樣本，每包裝價錢由15元至168元不等；當中4款標示為單一咖啡豆品種。測試項目涵蓋丙烯酰胺、咖啡因、除害劑、霉菌毒素、微生物及重金屬含量等。

咖啡因含量

測試結果顯示，咖啡豆樣本的咖啡因含量差距不算太大，當中以「Resiprocate」（KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark）的咖啡因含量高，按樣本標示的沖調方法計算，飲用1杯咖啡可攝入約295毫克咖啡因，即飲用2杯便會超過成人的每日建議攝入量的400毫克。

至於咖啡膠囊及咖啡粉方面，按每個膠囊可沖製一杯咖啡計算，每杯的咖啡因含量則約為60毫克至131毫克，即成人每日可每日飲用3杯用咖啡膠囊沖製的咖啡。而咖啡粉的咖啡因含量最高的樣本為「Segafredo」（Espresso Casa roasted ground coffee）沖調出的咖啡每杯約含221毫克咖啡因，每日飲用2杯已經超出建議可攝入量。

消委會提醒，長期攝入咖啡因會增加對咖啡因的耐受性，導致需要更高劑量的咖啡因才能達到相同的生 理作用；而且還可能對咖啡因產生生理依賴，一旦突然停止攝入，便有機會導致 咖啡因戒斷，引致頭痛、易怒和疲勞等症狀。

47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺

此外，消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺，其含量更相差近14倍，並以即溶咖啡粉的含量較高。消委會表示，丙烯酰胺（acrylamide）是一種基因致癌物和神經毒性物質，食物中的游離氨基酸和還原糖在高溫（溫度通常超過120°C）下產生美拉德反應（Maillard reaction）而產生的污染物。

是次測試發現所有咖啡豆樣本皆檢出丙烯酰胺，檢出量由每公斤71至220微克，當中以「Resiprocate」（KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark）為最低。

咖啡膠囊樣本中8款檢出每公斤53至230微克丙烯酰胺，當中以「Tostini 」(Espresso (Strong Taste Capsule))為最低；15款咖啡粉樣本檢出每公斤100至240微克丙烯酰胺。以上該3個種類的樣本全部符合歐盟訂立的基準水平每公斤400微克。

相反，由於經過提取和濃縮的處理，即溶咖啡粉的丙烯酰胺含量較其他3類咖啡產品高，其中樣本「Taster's Choice (Nestle)」（Original Soluble Coffee）檢出每公斤790微克為最高，其餘樣本分別檢出每公斤160至680微克不等，全部符合歐盟訂立的基準水平每公斤800微克。

2款樣本沒有檢出丙烯酰胺

至於2款樣本沒有檢出丙烯酰胺，包括：

「TheCoffeeAcademics」（TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast）

「OPALCoffee」（Toraja Drip Coffee 蘇門答臘滴濾咖啡）

46款咖啡樣本檢出除害劑

此外，測試發現有46款咖啡樣本檢出除害劑，其中45款檢出福爾培，一種在蔬果中常見的除害劑，對眼部和咽喉有刺激性；有13款檢出鄰苯基苯酚，雖然其急性毒性不高，但動物實驗顯示能引致膀胱腫瘤；另有3款檢出噠蟎酮，一種常見於堅果類植物的除害劑，屬於輕度至中度的急性毒性；以及1款檢出聯苯，長期攝入有機會引起腎臟中毒或中樞神經系統的症狀。當中38款的福爾培、1款的鄰苯基苯酚，及1款的噠蟎酮含量超出歐洲食品安全局訂下的最高殘餘限量（福爾培：每公斤0.10毫克；鄰苯基苯酚及噠蟎酮：每公斤0.05毫克）；其中1款樣本的福爾培檢出量更超出上限逾6倍。

3款咖啡樣本沒有檢出除害劑

3款咖啡樣本沒有檢出除害劑，包括：

「UCC 」（GOLDSPECIAL - Rich Blend）

「The Coffee Academics」（TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast）

「M&S Food」（Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried）

12款咖啡樣本檢出重金屬

測試結果亦發現有12款樣本檢出重金屬，包括7款檢出鉛、2款樣本檢出錫，以及3款同時檢出鉛及錫；雖然所有樣本檢出的鉛或錫含量皆低於《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》的上限， 但消費者應留意即使攝入小量的鉛也可能導致嚴重的健康問題，對6歲以下的兒童及發育中嬰兒的神經系統影響尤甚；而過量攝入錫則有可能引致胃腸道反應，包括噁心、腹部抽筋、嘔吐和腹瀉等。

消委會建議消費者可從包裝上的產品描述，例如咖啡豆品種、烘焙程度、標籤字句等，選擇合適的咖啡產品，又提醒雖然一般成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克，但孕婦、授乳婦女、發育中的年青人，和兒童等較受影響的群組，應留意每日的咖啡因攝入量，以免影響嬰兒的發育和兒童的健康。

另外，食安中心則指，一般而言，健康的成年人適量飲用含咖啡因的飲品（每日不超過400毫克咖啡因）不會引致健康問題，而孕婦和授乳婦女應避免攝取過量咖啡因（每日不超過200毫克咖啡因），兒童則不應飲用咖啡和奶茶。



中心又指，消委會在今次研究檢出的丙烯酰胺、赭曲霉毒素A和重金屬的含量屬低。根據中心過往進行的全港性總膳食研究顯示，成年人從咖啡攝入這些物質的分量屬輕微，不會影響健康。《食物內除害劑殘餘規例》已涵蓋360種除害劑，約7100個殘餘限量。對沒有列明殘餘限量的除害劑，中心會根據《規例》進行風險評估，確定食用有關食物不會損害健康。消委會檢出的除害劑殘餘，全部含量屬低，中心作評估後，認為有關產品不會影響消費者健康及符合法例要求。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】按子女個性「對症下藥」培養興趣 中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

