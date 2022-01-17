【消委會】消委會檢測60款肉丸　15款屬較低鈉包括佳寶及勝利牛丸

▲ 消委會檢測60款肉丸，15款屬較低納包括佳宝及勝利牛丸。

肉丸配粉麵是不少港人摯愛，但要小心高鈉陷阱。消委會今日（17日）公布一項測試結果，從粉麵店、街市、凍肉店、火鍋食品店及超級市場等不同零售點，選購了24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，其中包括20款牛肉丸及牛筋丸、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸和10款龍蝦丸，結果發現大部分測試樣本屬「高鈉食物」，僅15款屬較低鈉食品。而長期攝入過多鈉，可增加患上高血壓的風險，絕不可輕視。

點擊下圖睇15款較低鈉肉丸：

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在以上15款較低鈉肉丸中，以「大埔振興肉丸零添加」牛筋丸鈉含量最低，檢出每100克鈉中含366毫克。參考本港食物安全中心的建議，每100克食物中，含有高於600毫克鈉即可被視為高鈉食物，不宜多吃。在是檢測中，以魚蛋類樣本檢出的平均鈉含量最高，每100克達814毫克，其 次是龍蝦丸類平均鈉含量的每100克達794毫克，而最低是貢丸類平均鈉含量的每100克為568毫克。

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世衞建議一般成年人每天不應攝取超過2,000毫克鈉，以檢出最高鈉含量的魚蛋樣本（每100克含1,260毫克鈉）計算，進食1粒便會攝入約163.8毫克鈉，假設一碗魚蛋粉有5粒魚蛋，單是魚蛋的鈉含量已有819毫克，相當於每天限量2,000毫克鈉的41%，如加上麵或粉等主食，湯底的調味料，又或多加醬料，其整體鈉含量自然會更高。

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責任編輯：羅嘉欣