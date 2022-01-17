【消委會】6成牛丸含豬肉有3款含豬基因比例更較高　全部龍蝦丸樣本均無甲殼類基因

消委會今日（17日）公布最新一期調查報告，發現測試20款的牛丸當中7款牛肉丸及1款牛筋丸，檢出牛佔的肉類動物基因比例低於50%，牛基因比例最低的樣本為「權記雲吞麵」特級牛丸，牛基因比例只有13%，餘下的87%是雞的基因；另全10款龍蝦丸樣本均沒有甲殼類基因。

是次檢測包括24款預先包裝，及36款非預先包裝，合共60款肉丸樣本，當中20款牛丸（分別為牛肉丸及牛筋丸），其餘貢丸、魚蛋、墨魚丸和龍蝦丸各10款，以每100克計，價錢由$6.2至$28.4，其中龍蝦丸的平均售價最低（$8.0），牛筋丸則最高（$18.7）。測試項目包括基因測試、重金屬、防腐劑、蛋白質、脂肪和鈉的含量等。

全部20款牛丸樣本都檢出牛的基因，其中3款牛肉丸樣本及4款牛筋丸樣本，牛佔的肉類動物基因比例為100%，另有7款牛肉丸及1款牛筋丸，檢出牛佔的肉類動物基因比例低於50%，牛基因比例最低的樣本為「權記雲吞麵」特級牛丸，牛基因比例只有13%，餘下的87%是雞的基；而「食潮D」無麵粉特濃牛筋丸標示含有牛肉、牛筋、豬肉，但除此之外還檢出雞的基因，而雞的基因更佔比例達到55%，比牛的35%和豬的10%的基因比例還要高。

另全10款龍蝦丸樣本均沒有甲殼類基因，包括「佳宝食品超級市場」龍蝦味丸及「大埔振興肉丸」仿龍蝦丸等，不過「iEAT」龍蝦丸在成分表標示的第一種配料便是「龍蝦」，但同樣沒有檢出甲殼類動物基因，消委會已將基因測試結果轉交香港海關參考，研究是否有測試樣本違反《商品說明條例》 。

另外，消委會發現45款肉丸樣本屬「高鈉」食物，即每100克食物不可超過600毫克鈉，以魚蛋類樣本檢出的平均鈉含量最高，進食一碗5粒魚蛋粉，單是魚蛋的鈉含量約819毫克，已佔世界衞生組織建議每日鈉攝取量上限 2,000毫克的41%；所有測試樣本中，鈉含量最高是「潮成園手打魚蛋大王」自製魚旦，每100克檢出1,260毫克。消委會提醒消費者，進食肉丸要節制食量，以免攝入過量鈉，對健康構成影響 。

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記者：陳麗娜