【絲打圍爐】雪姨不介意伴侶賺錢較自己少　富貴KOL：我真係好易氹好易追

人稱「富貴KOL」的雪姨（Sharon Yung）坐擁8間公司，兼且曾在1年內買下兩間單位，「銀彈」十足的她仍是單身貴族，所以吸引不少網民半開玩笑向她說：「雪姨，我不想努力了！」

日前，雪姨作客楊詩敏（蝦頭）、連詩雅（Shiga）主持的網上節目《絲打圍爐》時公開擇偶條件：「追得我已經好有勇氣」、「其真我真係好易𠱁、好易追」！

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不介意伴侶收入

直認做生意是興趣的雪姨生財有道，指自己當日成立自己的第一間公司是為報做Blogger的稅，後來因為接觸更多的PR，於是才再成立公司。

被Shiga問到會否介意伴侶賺錢較自己少，雪姨直言：「真係完全唔介意，我鍾意咪得，又真係完全冇乜嘢，最梗要佢搵到，佢能夠生活到，咁已經OK。」

Shiga追問：「底線係你唔可以養埋佢？」雪姨回答：「係啊，佢一定要有獨立嘅能力。」蝦頭又指如果是對方介意，雪姨回應：「佢追得我已經好有勇氣㗎啦，其實真係有勇氣㗎。」

她坦言物質已不太重要，稱買一個漂亮手袋後開心3至5秒，也只不過是一件死物，因此更著重心靈上的追求。

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雪姨公開擇偶條件

她再解釋追求藝人、KOL要很大勇氣，因為要接受二人的事被攤出來。而始終自己是做生意、收入是比較浮動，追求者也需要接受。

蝦頭問如果男生很愛她但沒有錢的，雪姨︰「我OK㗎！」她後來再說︰「如果佢冇乜錢，但係佢好愛我，其實我覺得我真係好OK嘅。」當問到自己可否養對方，她直言︰「咁就真係未必得」。

她稱︰「我揀得佢做男朋友，一定要係喺某一個範疇我好欣賞佢，好有才華。例如佢係藝術家，例如佢彈琴好叻，或者佢設計好叻。如果另一個有錢又唔係好愛我，我認為無需要嘥時間喺埋一齊。」

Shiga指藝術家通常收入不多，雪姨說︰「如果佢自己搞掂咗或者OK，或者係睇準佢嘅才華，不如我入股落佢間公司度，幫佢將間公司搞大佢！」蝦頭、Shiga齊聲說：「雪姨，我不想努力了！」雪姨直言︰「其實我哋呢啲真係好易氹好易追！」

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不靠金錢維繫關係

​​​​​​​蝦頭提到自己過往曾養男朋友，當時認為以金錢來維繫是令男生不易離開自己。

雪姨說：「行到短線，行唔到長線！」並認為男方會清醒：「因為你長期供應金錢，佢有一刻會發現自己會要求更加多，原來錢已經買不到快樂，你不斷每一個月供應錢，可能買車、送樓，他又會認為自己甚麼也擁有，要去找自己真正愛的人。」

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雪姨：舒服、開心最重要

問到外在條件方面，雪姨笑言沒有錢也可以，樣貌與身型才是最為重要：「不只是男友，甚至是朋友、同事，最重要是大家相處舒服、攞個真心出嚟，舒服、開心最重要。」

於單親家庭成長的她就自覺是慣了照顧人，所以拍拖是喜歡照顧男友：「我鍾意照顧人，仲好過畀錢留低男人，因為你令到佢生活上不能沒有你。」

最後，雪姨被要求答「身高、年紀、愛好、性格、每年收入」的理想型條件，雪姨表示最喜歡的是藝術型男生，最好是擅長彈琴、唱歌、畫畫、理想型是身高175cm、年紀是25至26歲，性格外冷內熱。

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買入北角半山豪宅

雪姨曾以「一炮過」的方式購已故才女林燕妮的故居，把這個位於北角寶馬山花園的單位贈予母親作禮物。2021年尾，雪姨又購入另一個位於北角半山的單位。該單位位於北角半山某大廈的頂層，需要搭升降機到頂樓後再走上一條樓梯才到達，室內面積約1400呎，一進門見單位採光優良，單位設計以白色及淺木色為主。

曾拍片公開致富之道的雪姨指自己最初每月儲五千元，儲了兩年將十幾萬現金買股票，獲利後又轉買窩輪等高風險投機，可是因炒股心理壓力大，她以寫blog減壓，主要分享扮靚心得。

後來有客戶邀她寫blog，第一篇網上收費分享的文章是300元，雪姨其後邀集合不同的blogger為品牌寫稿，再漸漸轉型至YouTuber及KOL，並成立了自家公司，現時雪姨旗下有多位KOL，又跟不少大品牌合作。