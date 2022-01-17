【MIRRORXCOLLAR】ViuTV創作精髓在於尊重觀眾　魯庭暉：年青是心態

▲ ViuTV董事及總經理魯庭暉分享創作心得。

ViuTV的綜藝節目以及旗下藝人歌手，近年都成為熱話及追捧偶像，作為ViuTV董事及總經理魯庭暉，早前返回母校中文大學，接受《中大校友》「傑出校友訪問計劃2021專題」訪問，分享創作經驗以及製作成功節目的心得。

魯庭暉是2002年畢業於中大聯合新聞及傳播學社會一級榮譽學士，今次返回母校，便是向師弟妹分享個人創意心得。

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ViuTV節目常以創作受到讚賞，對魯庭暉來說，創意不是只限於年青口味，或是只能由年青人主導，最重要是心態和能跳出框框。

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跳出框框很重要

魯庭暉稱：「任何人怎樣開放，都總會被個人背景（demographic）所定型，大部分人總將創作定性為賺不到錢，但Christopher Nolan卻賺大錢；又或是很多人以為ViuTV的節目口味年輕，肯定清一色由年青人創作，但其實Anson Lo主持的《神的女主角》真人騷，卻是由60歲的監製構思出來。」

因此，他表示創作人切忌跌入各種假設（pre-assumption），而跳出傳統框架的最佳方法，就是尊重觀眾，謙虛聆聽及理解他們的想法，才會有好作品出爐。

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年青是一種心態

魯庭暉分享年青不是指年齡，而是一種心態：「好多喜歡我們節目或者藝人的觀眾，有後生仔，有十多廿歲，也有五十幾歲哩，當他們睇節目或者睇artiste時，當下個心是young的！」

他續指：「為何創作人可以做到這樣，答案是他們不是要做20歲的心態，我50歲就50歲，20歲就20歲，但是第一要去了解各年齡層或者不同人的諗嘢方法，第二要respect他們，跟住做回自己。」

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他要坦言不大喜歡target audience中「target」這個字：「好像要一直追住它（target），他們是audience。其實要respect audience，你做出來的東西質地便會不同。」

對於想入娛樂圈或做影視幕前或幕後製作的師弟妹，魯庭暉建議：「一定要想清楚，因為你很想做和很想得到一些東西，不在於你有幾想，而是在於你願意放棄幾多。」

最後，他語重心長指：「做幕後還好，幕前就有太多不確定因素，不是你有進步就代表有機會，可能要等幾年，要經歷好多迷惘，中途放棄又浪費時間，所以要有好強的理由和心理，才可支撐自己走下去。」