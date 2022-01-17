【消委會】即溶咖啡粉咖啡因含量最高　一杯攝取量等於兩杯咖啡膠囊咖啡

▲ 消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本。（iStock圖片)

咖啡是上班族的提神飲品，但不同品種的咖啡因攝取量都不一樣。消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，發現各樣本檢出的咖啡因含量懸殊，即溶咖啡粉的咖啡因含量最高，檢出2,188毫克至4,316毫克咖啡因，較其餘3種咖啡高出約1000至1900毫克，只要飲用1杯咖啡樣本最高可攝入約295毫克咖啡因，達到成人每日建議攝入量的74%。

另外，測試亦發現有47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺的含量可相差近14倍，並以即溶咖啡粉的含量較高。詳情即看：【下一頁】

49款不同種類的咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由15元至168元不等，是次測試檢測項目涵蓋的咖啡因。消委會表示，咖啡因可以作為大腦的天然興奮劑，是天然存在於咖啡和茶葉中的一種化學物質，然而長期攝入咖啡因有機會導致上癮，影響睡眠時間、質量及褪黑激素分泌。

咖啡產品樣本咖啡因含量 咖啡產品種類 每100克樣本

咖啡因含量 每杯咖啡因含量 每杯咖啡因

平均值 最高樣本佔成人每日

最高攝入量的比例 咖啡豆 1,148毫克至1,891毫克 72毫克至295毫克 149毫克 74% 咖啡膠囊 1,124毫克至2,380毫克 60毫克至131毫克 90毫克 33% 咖啡粉 1,117毫克至2,206毫克 76毫克至221毫克 138毫克 55% 即溶咖啡粉 1,188毫克至4,316毫克 44毫克至274毫克 126毫克 69% 資料來源：消委會

測試結果顯示，咖啡豆樣本的咖啡因含量差距不算太大，每100克咖啡豆樣本檢出的咖啡因含量由1,148毫克至1,891毫克。當中以「Resiprocate」（KODIAK Organic Whole Bean Coffee - dark）的咖啡因含量高，按樣本標示的沖調方法計算，飲用1杯咖啡可攝入約295毫克咖啡因，即飲用2杯便會超過成人的每日建議攝入量的400毫克。

咖啡膠囊方面，9個樣本檢出的咖啡因含量為每100克1,124毫克至2,380毫克，按每個膠囊可沖製一杯咖啡計算，每杯的咖啡因含量則約為60毫克至131毫克，即成人每日可每日飲用3杯用咖啡膠囊沖製的咖啡。

至於咖啡粉的咖啡因含量為每100克1,117毫克至2,206毫克，最高的樣本為「Segafredo」（Espresso Casa roasted ground coffee）沖調出的咖啡每杯約含221毫克咖啡因，每日飲用2杯已經超出建議可攝入量。

不過，由於經過提取和濃縮的處理，即溶咖啡粉的咖啡因含量較其他咖啡產品高，由每100克2,188毫克至4,316毫克。以產品包裝上標示的沖調即溶咖啡的方式計算，咖啡因含量最高的樣本「Select佳之選」即溶咖啡 (中度烘焙)沖調出來的咖啡每杯約含155毫克咖啡因，飲3杯已超出成人每日建議攝入量400毫克咖啡因。

另外，雖然「Keycoffee」（深度烘焙混合即沖咖啡）每100克只含3,921毫克咖啡因，但每杯約含274毫克咖啡因，飲用2杯已超出成人每日建議攝入量。

結果亦顯示，以咖啡豆或即溶咖啡粉所沖的咖啡，每杯含有的咖啡因含量最多分別為295毫克、274毫克，已比由咖啡膠囊所沖９最高含量131毫克為多。

消委會提醒，長期攝入咖啡因會增加對咖啡因的耐受性，導致需要更高劑量的咖啡因才能達到相同的生 理作用；而且還可能對咖啡因產生生理依賴，一旦突然停止攝入，便有機會導致 咖啡因戒斷，引致頭痛、易怒和疲勞等症狀。

更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

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責任編輯：郭詩詩