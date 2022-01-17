【消委會】消委會檢測49款咖啡產品 7款總評達5星名單
食用安全 11:21 2022/01/17
不少人上班族都會喝咖啡提神，消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由15元至168元不等，當中有7款產品被消委會評為5星滿分。
7款5星咖啡產品名單如下：
|牌子
|產品名稱
|聲稱來源地
|大約每包裝零售價
|總評
|UCC
|GOLDSPECIAL - Rich Blend
|日本
|$80
|5星
|The Coffee Academics
|TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast
|澳洲
|$68
|5星
|Lavazza
|ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10)
|意大利
|$99
|5星
|Robert Timms
|Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee
|澳洲
|$44
|5星
|Topvalu
|TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend
|日本
|$45
|5星
|M&S Food
|Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried
|德國
|$119
|5星
|AGF
|MAXIM - freeze dried coffee
|日本
|$45
|5星
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47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺
此外，消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺，其含量更相差近14倍，並以即溶咖啡粉的含量較高。消委會表示，丙烯酰胺（acrylamide）是一種基因致癌物和神經毒性物質，食物中的游離氨基酸和還原糖在高溫（溫度通常超過120°C）下產生美拉德反應（Maillard reaction）而產生的污染物。
詳情請看：【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺 雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高
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責任編輯：羅嘉欣