【消委會】消委會檢測49款咖啡產品　7款總評達5星名單

不少人上班族都會喝咖啡提神，消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由15元至168元不等，當中有7款產品被消委會評為5星滿分。

7款5星咖啡產品名單如下：

牌子 產品名稱 聲稱來源地 大約每包裝零售價 總評 UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend 日本 $80 5星 The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast 澳洲 $68 5星 Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) 意大利 $99 5星 Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee 澳洲 $44 5星 Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend 日本 $45 5星 M&S Food Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried 德國 $119 5星 AGF MAXIM - freeze dried coffee 日本 $45 5星

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47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺

此外，消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺，其含量更相差近14倍，並以即溶咖啡粉的含量較高。消委會表示，丙烯酰胺（acrylamide）是一種基因致癌物和神經毒性物質，食物中的游離氨基酸和還原糖在高溫（溫度通常超過120°C）下產生美拉德反應（Maillard reaction）而產生的污染物。

詳情請看：【消委會】逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺 雀巢牌即溶咖啡粉樣本含量最高

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責任編輯：羅嘉欣