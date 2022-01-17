【消委會】消委會檢測49款咖啡產品　7款總評達5星滿分名單

▲ 消委會檢測49款咖啡產品，有7款總評達5星。

不少人上班族都會喝咖啡提神，消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉樣本，每包裝售價由15元至168元不等，當中有7款產品被消委會評為5星滿分。

7款5星咖啡產品名單如下：

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牌子 產品名稱 聲稱來源地 大約每包裝零售價 總評 UCC GOLDSPECIAL - Rich Blend 日本 $80 5星 The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast 澳洲 $68 5星 Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) 意大利 $99 5星 Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee 澳洲 $44 5星 Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend 日本 $45 5星 M&S Food Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried 德國 $119 5星 AGF MAXIM - freeze dried coffee 日本 $45 5星

消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本檢出基因致癌物丙烯酰胺，其含量更相差近14倍，並以即溶咖啡粉的含量較高。在上述5星名單當中，只有The Coffee Academics咖啡膠囊沒有檢出丙烯酰胺。

此外，測試發現有46款咖啡樣本檢出除害劑，UCC咖啡豆、The Coffee Academics咖啡膠囊，及M&S Food即溶咖啡粉均沒有檢出除害劑。

逾9成半咖啡檢出基因致癌物丙烯酰胺，詳情請看：【下一頁】

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選購、飲用咖啡貼士

消委會建議消費者可從包裝上的產品描述，例如咖啡豆品種、烘焙程度、標籤字句等，選擇合適的咖啡產品。

雖然一般成年人的建議咖啡因攝入量為每天不高於400毫克，但孕婦、授乳婦女、發育中的年青人，和兒童等較受影響的群組，應留意每日的咖啡因攝入量，以免影響嬰兒的發育和兒童的健康。

除咖啡外，不少日常飲品例如茶、能量飲品、汽水和朱古力等都含有一定分量的咖啡因，消費者在計算每日咖啡因攝入量時，應留意這些食品的攝入量，以免攝取過多咖啡因而影響健康。

咖啡的香味會隨開封後流失，加上香港天氣潮濕，為減少受霉菌和細菌的污染，應密封和放置在清涼乾爽的地方，開封後盡快飲用完畢。

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責任編輯：羅嘉欣