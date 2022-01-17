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【PRADA代言人】10億票房蜘蛛仔Tom Holland騷肌試春裝　PRADA重金盡攬3大偶像做男模代言

休閒消費 13:08 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

由左至右：Thomas Brodie-Sangster《移動迷宮》、Tom Holland《蜘蛛俠》、Asa Butterfield《性愛自修室》，齊齊當上Prada男模和代言人。（圖片品牌提供）

從來名人效應有一定捧場客，Prada這方面是箇中能手，大家還記不記得Prada是首位邀請金成武成國際當言人的品牌呢？剛剛Prada公佈《蜘蛛俠》湯賀蘭（Tom Holland）成為品牌最新代言人，日前在米蘭舉行完畢的2022秋冬男裝展，當中《性愛自修室》和《移動迷宮》的男角全是Prada的招攬目標。

蜘蛛俠湯賀蘭當上Prada廣告男模，重金禮聘少不免。（圖片品牌提供）

另一張Prada廣告。（圖片品牌提供）

在短短12日，《蜘蛛俠：不戰無歸》在全球已累積逾10億美元票房，身為男主角的湯賀蘭（Tom Holland）自然身價不菲，今次終於輪到high fashion打他主意，就是Prada找他當上今年春夏系列的廣告代言人。

大家眼見湯賀蘭在電影中show肌演出，Prada當然亦好識做，在其中一張廣告中輕輕露了一手，足叫「粉絲」們尖叫。

此外，在日前舉行的2022秋冬男裝展中，Prada更找來多位新晉的年青影星和一些重量級影星當上男模。

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當中計有Netflix播放《性愛自修室》飾演Otis的男主角Asa Butterfield（阿薩·巴特菲爾德）、電影《移動迷宮》中飾演Newt的Thomas Brodie-Sangster（湯瑪士·桑斯特）。

而年長一點的行catwalk的在《Sex & the City》飾演Charloette醫生前夫的Kyle MacLachlan（凱爾·麥克拉蘭）、《雷神奇俠3：諸神黃昏》飾演宗師的Jeff Goldblum等，星光熠熠，成為大家的話題作。

記者：何偉雄

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