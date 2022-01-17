【消委會】消委會檢視40款浴室廁所清潔劑　教睇產品標籤解構成分功效安全性

▲ 消委會教睇浴室及廁所清潔劑標籤，解構產品成分、功效及安全性。

農曆新年快到，又是時候大掃除。不少清潔產品聲稱有效去污又環保，到底怎樣分辨？消委會今日（17日）公布一項調查結果，檢視市面40款浴室及座廁清潔產品的標籤，從成分、環保，安全等多角度為消費者比拼資料，教大家認清清潔劑不同成分的功用。

消委會在超巿、家品店、百貨公司等購入17款液態浴室清潔劑及23款液態座廁清潔劑樣本，產品的大約售價由$11.9至$54。該會檢視各樣本的標籤資料，包括標示的成分、環保的聲稱、是否包括中、英文的安全使用警告語及注意事項資料等。

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浴室清潔劑+潔廁劑主要成分

消委會發現，市面上的浴室清潔劑（bathroom cleaners）的主要成分有酸性物質（例如檸檬酸）、不同種類的界面活性劑、香料、色素和水，產品一般比較稀，方便直接使用。

潔廁劑（toiletcleaners）則可分為兩類，其中一類的成分和浴室清潔劑類同，都是由酸性物質、界面活性劑和增稠劑等組成，惟各成分所佔的比例與浴室清潔劑不同，以增加某些特定的潔淨效能，例如成分含有強酸較易除去含礦物的污漬或銹漬，但產品酸鹼值可能低於2，具有腐蝕性。

另一類則含有氯漂白劑、界面活性劑和增稠劑等，產品的酸鹼值一般大於9，屬鹼性並有殺菌和漂白用途。該兩類產品的成分及特性截然不同，消費者應小心檢視成分資料。

產品成分特性+功用+安全性

浴室清潔劑及潔廁劑常見的主要成分、功用及對環境或人體健康的影響，詳細資料見下表：

▲ （資料來源：消委會）

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責任編輯：羅嘉欣