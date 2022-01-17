【校長專欄】初入英文科引入IB教學模式效果佳 校長：學習不再是「紙上談英文」

▲ 校長指，校本PIE國際英文課程於本年度二年級上學期開始推行，效果令教師們喜出望外。

香港作為國際大都會，人人都想學好兩文三語，而大部份家長對子女的英文學習都特別緊張，只要孩子能操得一口流利英語，就是高人一等，對升學及就業都會勝人一籌，這相信也是普遍家長的想法。為了讓子女沉浸在英語的環境中成長，以及脫離傳統填鴨式的教育，不少家長對國際學校趨之若鶩，無可否認，香港越來越多家長希望子女入讀推行IB國際課程的學校，但國際學校的高昂學費又豈是一般家庭可以負擔呢！

那麼，一般家庭的學生就注定要被比下去嗎？要令屋邨學校的學生都能沉浸在英文語境中，以非填鴨式的方式上課，英語水平能有國際學校學生般的表現，原來也不是夢，自古成功在嘗試，只要有夢想，凡事可成真。就是這個夢想，驅使我們的英文團隊把IB國際課程的教學模式融入英文課程中，發展校本PIE (Primary Internaational English Curriculum)國際英文課程，讓屋邨學校的孩子也能體現仿如國際學校的學習模式，用英文去探索、去學習，在學習英文的同時，亦運用英文去學習新的知識。

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校本PIE國際英文課程於本年度二年級上學期開始推行，效果令教師們喜出望外。新課程不但增加學生運用英文的機會，更重要的是給了學生自主學習的空間，令學生透過探究去建構新的知識，例如：有學生在學習「Sharing The Planet」這單元時，在討論時與老師分享「Renewable Energy(再生能源)」的資料，這令教師十分驚訝，老師從來也沒有想過二年級的同學竟然可以用英文分享再生能源的內容，而這些知識更是學生自己從學習過程中探索得來的，並不是老師教他們的。

IB國際文憑課程強調傾聽(Voice)、賦權(Choice)及主人翁意識(Ownership)的學習策略，並以裝備學生成為世界公民(Global Citizen)的基礎而設計，設立十個學習者培養目標(Learner Profile)，提倡要培訓學生成為積極探究 (Inquirers)、善於思考 (Thinkers)、善於交流 (Communicator)、善於反思 (Reflective)，處事有原則的人Principled)、思想開明(Open-minded)，並要知識淵博(Knowledgeable)及富有愛心(Caring)的人，以及具有敢於冒險(Risk-takers)及身心平衡(Balanced)的毅力和精神。

校本PIE國際英文課程除了增聘外籍老師，亦將IB課程的學習策略融入英文課程中，令學生無書勝有書(課程不設教科書)。在學習主題下，學生可選擇自己喜愛的圖書閱讀，並與同學討論及進行探索活動，有時更會走出課室，校園的每一角落都有機會成為學生學習的空間，學生透過分享以及用文字紀錄學習所得，全部都是以英文進行。

興趣完全影響著孩子的學習動機，在新的學習模式中，學生可以選擇自己喜愛的子題進行探索，他們的學習興趣也顯得特別濃厚，亦令學生有說不完的話題，這種在生活中應用英文進行學習的模式，令英文成為學生溝通的工具，英文學習不再是「紙上談英文」了。

學習英文的目的就是要與人溝通，我喜見學生在英文課堂中找到自己的興趣，更樂於聽到學生在運用英語交談時的歡聲笑語。在課程改革的路上確有不少挑戰，學生的改變成為了我們的動力，感謝老師們的付出，令屋邨學校的孩子也能體現國際學校般的學習模式，令他們也有高人一等的機會。

