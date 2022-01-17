【第五波疫情】陳肇始指通關必須動態清零　呼籲市民盡量縮短辦年貨時間

▲ 陳肇始指通關必須動態清零，呼籲市民盡量縮短辦年貨時間。（資料圖片）

本港第五波疫情仍然持續，食物及衛生局長陳肇始，在一個電台節目表示，雖近日每日確診數字有回落，但強調疫情仍未受控，社區仍有潛在傳播鏈，呼籲市民避免人群聚集，期望在農曆新年後，可以恢復更多正常生活。她又重申要與內地恢復通關，首要條件是本港要「動態清零」。

昨日本港新增11宗確診，再有一宗源頭不明個案，而油麻地海景絲麗酒店，懷疑出現酒店內交叉傳播感染。陳肇始指，專家已檢視酒店環境及流程，認為相關工作包括：環境清潔消毒、人流分隔採集樣本檢測的流程，都都符合相關要求，暫時可以繼續用作檢疫酒店。不過，為穩妥及謹慎起見，住在確診者附近房間的人士，要延長檢疫時間；已完成檢疫的人士，亦要接受檢測，期望盡早找出潛在患者

陳肇始指，近日每日確診數字有回落，但疫情仍未受控，社區仍有潛在傳播鏈，需要延長防疫措施，盡最大努力減少市面人流，避免人群聚集，期望市民在農曆新年後，可以恢復更多正常生活。

明白大家可能都有需要去買東西，準備年貨等，嘗試盡量把時間減短。我們要減低人流，不要大型聚集，以至在農曆年過後那段期間，希望可以大家恢復多一些正常的生活。

因近日有不少確診者居屯門，屯門區居民在「安心出行」接連收到多個感染控制通知，陳肇始指，市民在24小時內已經做過檢測，就毋須重複再做，但希望大家盡量跟隨強制檢測要求，是因為病毒會有潛伏期，當局會盡量令安排務實可行，但亦要顧及管控疫情。

我們發出的強制檢測公告，大家如果收到、有擔心都要盡快出去做強制檢測，務求我們盡快找出一些傳播鏈，然後截斷它。

早前陳肇始提及的「清零」目標是指「動態清零」，她表示，粵港澳三地在聯防聯控機制下，疫情資訊互相有溝通，但要與內地恢復通關，首要條件是本港要「動態清零」，意思是當發現零星個案時，要盡快處理，防止疫情在社區爆發。

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責任編輯：李榮忠